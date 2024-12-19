Украина готова вести переговоры с РФ на своих условиях — Руслан Стефанчук

Глава Верховной Рады Руслан Стефанчук подчеркнул, что только условия Украины, ставшей жертвой агрессии, могут служить основой для заключения мира.

Глава Верховной Рады Руслан Стефанчук подчеркнул, что Украина готова начать переговоры по завершению войны с Россией, однако только на собственных условиях.

Он отметил, что позиция остается неизменной: агрессором в этой войне является РФ, а жертвой – Украина. Поэтому наши условия должны стать основой мирных договоренностей.

"Моя позиция не изменилась. В этой войне агрессором является Российская Федерация, а жертвой является Украина. Исключительно условия Украины как жертвы этой агрессии должны быть теми условиями, на которых мы готовы заключить мир", - сказал Стефанчук на брифинге, комментируя слова Путина о готовности России к переговорам.

Отметим, что на пресс-конференции Путин заявил, что подписать мирное соглашение от Украины имеет право спикер Верховной Рады Украины Руслан Стефанчук.

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