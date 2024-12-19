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Украина готова вести переговоры с РФ на своих условиях — Руслан Стефанчук

14:15, 19 декабря 2024
Глава Верховной Рады Руслан Стефанчук подчеркнул, что только условия Украины, ставшей жертвой агрессии, могут служить основой для заключения мира.
Украина готова вести переговоры с РФ на своих условиях — Руслан Стефанчук
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Глава Верховной Рады Руслан Стефанчук подчеркнул, что Украина готова начать переговоры по завершению войны с Россией, однако только на собственных условиях.

Он отметил, что позиция остается неизменной: агрессором в этой войне является РФ, а жертвой – Украина. Поэтому наши условия должны стать основой мирных договоренностей.

"Моя позиция не изменилась. В этой войне агрессором является Российская Федерация, а жертвой является Украина. Исключительно условия Украины как жертвы этой агрессии должны быть теми условиями, на которых мы готовы заключить мир", - сказал Стефанчук на брифинге, комментируя слова Путина о готовности России к переговорам.

Отметим, что на пресс-конференции Путин заявил, что подписать мирное соглашение от Украины имеет право спикер Верховной Рады Украины Руслан Стефанчук.

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рф Украина война Руслан Стефанчук

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