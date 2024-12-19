Верховная Рада приняла закон об отмене совещательных комнат в судах

Законом отменен институт совещательной комнаты – но эти изменения коснутся пока только гражданского, хозяйственного и административного процесса.

Верховная Рада 19 декабря приняла в целом как закон законопроект №9445 о внесении изменений в Закон Украины «О судоустройстве и статусе судей» и некоторые другие законодательные акты Украины по совершенствованию принятия и провозглашения судебных решений.

Законом внесены изменения в Закон «О судоустройстве и статусе судей Украины», в Хозяйственный процессуальный кодекс, Гражданский процессуальный кодекс и Кодекс административного судопроизводства, которыми, в частности, исключаются положения о «совещательной комнате» с одновременной заменой института «тайна совещательной комнаты» институтом «тайна принятия судебного решения».

При этом в Уголовный процессуальный кодекс и Кодекс об административных правонарушениях аналогичные изменения не внесены. Напомним, что отмена в уголовном процессе и в процессе админправонарушений института совещательных комнат была предложена в другом законопроекте 9446, но он не рассмотрен.

Следовательно, в УПК и КУоАП такой институт сохранится и продолжит существовать, а в других процессуальных кодексах он может быть изменен.

Также в статьях 219 ХПК, 244 ГПК, 227 КАСУ будет предусмотрено, что после судебных прений суд объявляет о переходе к стадии принятия судебного решения и времени его провозглашения в этом судебном заседании. При этом в исключительных случаях в зависимости от сложности дела суд может отложить принятие и провозглашение судебного решения сроком не более десяти дней со дня перехода к стадии принятия решения, объявив дату и время его провозглашения.

Также изменениями предусмотрено, что обсуждение и принятие судебного решения проходит в помещении суда. Однако проектом не определено непосредственное место принятия судебного решения. При таком подходе усматривается, что судебное решение может быть принято в любом помещении суда.

Автор: Наталя Мамченко

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