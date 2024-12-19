В Украине вступил в силу закон об усилении ответственности за домашнее и гендерно обусловленное насилие

Евроинтеграционный закон о новых санкциях и защите прав потерпевших.

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19 декабря 2024 года в Украине вступает в силу евроинтеграционный закон, который усиливает ответственность за домашнее и гендерно обусловленное насилие. Важные изменения касаются и защиты прав детей. Об этом напомнили в ВСП.

Законопроект №8329 «О внесении изменений в Кодекс Украины об административных правонарушениях в связи с ратификацией Конвенции Совета Европы о предотвращении насилия в отношении женщин и домашнего насилия и борьбу с этими явлениями (Стамбульская конвенция)» парламент принял 22 мая 2024 года.

Документ значительно усиливает ответственность за совершение домашнего насилия и вводит ряд новаций.

Среди ключевых изменений - автоматическое признание потерпевшими малолетних и несовершеннолетних, в присутствии которых происходило домашнее насилие, и введение административной ответственности за это. Эта норма меняет подход к защите прав детей, отметила заместитель министра внутренних дел Екатерина Павличенко в эфире «Мы - Украина».

Закон предусматривает также другие изменения. В частности, ответственность за совершение гендерно обусловленного насилия и сексуальные домогательства отражается в отдельных статьях Кодекса Украины об административных правонарушениях.

За совершение насилия по признаку пола - любых действий физического, психологического или экономического характера, в результате которых был нанесен вред физическому (без причинения телесных повреждений) или психическому здоровью потерпевшего, предусмотрен штраф в размере от 1700 до 3400 грн.

За сексуальное домогательство, в том числе с использованием электронных коммуникаций, предусмотрен штраф от 1360 до 2720 грн.

В обоих случаях также возможно наказание в виде общественных работ на срок от 20 до 40 часов, или исправительные работы на срок до одного месяца с отчислением 20% заработка.

Согласно новым нормам, обидчика невозможно будет освободить от ответственности при малозначительности факта насилия. В то же время увеличится ответственность за уклонение от общественных работ.

Срок административного задержания тех, кто совершает домашнее насилие, насилие по признаку пола или не выполняет срочное запрещающее предписание, увеличивается до 12 часов.

Суды наделяются полномочиями при рассмотрении дел об административных правонарушениях, связанных с домашним насилием или насилием по признаку пола, определять направлять ли обидчика для посещения коррекционных программ.

По данным Национальной полиции Украины, в 2024 году составлено более 130 тыс. протоколов об административных правонарушениях, связанных с домашним насилием. На учете находятся 112 тысяч обидчиков. В каждом втором случае нарушители получили срочное запрещающее предписание.

Президент Украины Владимир Зеленский 17 декабря подписал евроинтеграционный закон о предотвращении домашнего насилия и насилия по признаку пола. Документ предусматривает возможность развода во время беременности или в течение первого года жизни ребенка, если один из супругов совершает домашнее насилие. Будет создан колл-центр по вопросам предотвращения и противодействия домашнему насилию.

Ранее «Судебно-юридическая газета» подробно описывала Закон №3733-IX о штрафах до 2700 грн за отправку оскорбительных сообщений сексуального характера в мессенджеры.

Напомним, как ранее писала «Судебно-юридическая газета», новый закон запрещает освобождать лиц, совершивших домашнее насилие, от административной ответственности, ограничившись устным замечанием по причине малозначительности. При этом лица от 16 до 18 лет в случае совершения домашнего насилия будут подлежать административной ответственности на общих основаниях.

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