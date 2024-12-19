В Україні вступив в силу закон про посилення відповідальності за домашнє та гендерно зумовлене насильство

Євроінтеграційний закон про нові санкції та захист прав потерпілих.

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19 грудня 2024 року в Україні набуває чинності євроінтеграційний закон, який посилює відповідальність за домашнє і гендерно зумовлене насильство. Важливі зміни стосуються й захисту прав дітей. Про це нагадали у ВРП.

Законопроєкт №8329 «Про внесення змін до Кодексу України про адміністративні правопорушення у зв’язку з ратифікацією Конвенції Ради Європи про запобігання насильству стосовно жінок i домашньому насильству та боротьбу із цими явищами (Стамбульська конвенція)» парламент ухвалив 22 травня 2024 року.

Документ значно посилює відповідальність за вчинення домашнього насильства та запроваджує низку новацій.

Серед ключових змін – автоматичне визнання потерпілими малолітніх та неповнолітніх, у присутності яких відбувалося домашнє насильство, та запровадження адміністративної відповідальності за це. Ця норма змінює підхід до захисту прав дітей, зазначила заступниця міністра внутрішніх справ Катерина Павліченко в ефірі «Ми — Україна».

Закон передбачає також інші зміни. Зокрема, відповідальність за вчинення гендерно зумовленого насильства та сексуальні домагання відображається в окремих статтях Кодексу України про Адміністративні правопорушення.

За вчинення насильства за ознакою статі – будь-яких діянь фізичного, психологічного чи економічного характеру, внаслідок яких була завдана шкода фізичному (без спричинення тілесних ушкоджень) або психічному здоров’ю потерпілого, передбачений штраф у розмірі від 1700 до 3400 грн.

За сексуальне домагання, зокрема з використанням електронних комунікацій, передбачений штраф від 1360 до 2720 грн.

В обох випадках також можливе покарання у вигляді громадських робіт на строк від 20 до 40 годин, або виправні роботи на строк до одного місяця з відрахуванням 20% заробітку.

Згідно з новими нормами, кривдника неможливо буде звільнити від відповідальності при малозначності факту насильства. Водночас збільшиться відповідальність за ухилення від громадських робіт.

Строк адміністративного затримання тих, хто чинить домашнє насильство, насильство за ознакою статі або не виконує терміновий заборонний припис, збільшується до 12 годин.

Суди наділяються повноваженнями під час розгляду справ про адміністративні правопорушення, пов’язані із домашнім насильством чи насильством за ознакою статі, визначати чи направляти кривдника для відвідування корекційних програм.

За даними Національної поліції України, у 2024 році складено понад 130 тис. протоколів про адміністративні правопорушення, пов’язані з домашнім насильством. На обліку перебувають 112 тисяч кривдників. У кожному другому випадку порушники отримали терміновий заборонний припис.

Президент України Володимир Зеленський 17 грудня підписав євроінтеграційний закон про запобігання домашньому насильству та насильству за ознакою статі. Документ передбачає можливість розлучення під час вагітності чи упродовж першого року життя дитини, якщо один із подружжя чинить домашнє насильство. Буде створений кол-центр з питань запобігання та протидії домашньому насильству.

Раніше «Судово-юридична газета» детально описувала Закон №3733-IX про штрафи до 2700 грн за надсилання образливих повідомлень сексуального характеру у месенджери.

Нагадаємо, як раніше писала «Судово-юридична газета», новий закон забороняє звільняти осіб, що вчинили домашнє насильство, від адміністративної відповідальності, обмежившись усним зауваженням з підстави малозначності. При цьому особи віком від 16 до 18 років у разі вчинення домашнього насильства підлягатимуть адміністративній відповідальності на загальних підставах.

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