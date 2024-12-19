Наразі в коаліції залишається 232 людей.

19 грудня народний депутат Дмитро Микиша вийшов з фракції Слуга народу. Про це повідомляють нардепи в соцмережах.

Микиша є мажоритарником та членом групи Розумна політика Дмитра Разумкова.

Наразі в коаліції залишається 232 людей.

З 2019 року Дмитро Микиша є народним депутатом України 9-го скликання, а також членом Комітету Верховної Ради з питань організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку та містобудування.

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