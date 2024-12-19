В настоящее время в коалиции остается 232 человека.

19 декабря народный депутат Дмитрий Микиша вышел из фракции Слуга народа. Об этом сообщают нардепы в соцсетях.

Микиша является мажоритарщиком и членом группы Умная политика Дмитрия Разумкова.

В настоящее время в коалиции остается 232 человека.

С 2019 года Дмитрий Микиша является народным депутатом Украины 9-го созыва, а также членом Комитета Верховной Рады по организации государственной власти, местного самоуправления, регионального развития и градостроительства.

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