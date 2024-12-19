Верховна Рада ухвалила закон про скасування нарадчих кімнат у судах

Законом скасовано інститут нарадчої кімнати – але ці зміни торкнуть поки лише цивільного, господарського та адміністративного процесу.

Верховна Рада 19 грудня ухвалила в цілому як закон законопроект №9445 про внесення змін до Закону України «Про судоустрій і статус суддів» та деяких інших законодавчих актів України щодо вдосконалення ухвалення та проголошення судових рішень.

Законом внесені зміни до Закону «Про судоустрій і статус суддів України», до Господарського процесуального кодексу, Цивільного процесуального кодексу і Кодексу адміністративного судочинства, якими, зокрема, виключаються положення щодо «нарадчої кімнати» з одночасною заміною інституту «таємниця нарадчої кімнати» інститутом «таємниця ухвалення судового рішення».

При цьому до Кримінального процесуального кодексу та Кодексу про адміністративні правопорушення аналогічні зміни не внесені. Нагадаємо, що скасування у кримінальному процесі та у процесі щодо адмінправопорушень інституту нарадчих кімнат було запропоновано у іншому законопроекті 9446, але він не розглянутий.

Отже, у КПК та КУпАП такий інститут збережеться і продовжить існувати, а в інших процесуальних кодексах – його може бути змінено.

Також у статтях 219 ГПК, 244 ЦПК, 227 КАСУ буде передбачено, що після судових дебатів суд оголошує про перехід до стадії ухвалення судового рішення та час його проголошення в цьому судовому засіданні. При цьому у виняткових випадках залежно від складності справи суд може відкласти ухвалення та проголошення судового рішення на строк не більш десяти днів з дня переходу до стадії ухвалення рішення, оголосивши дату та час його проголошення.

Також змінами передбачено, що обговорення та ухвалення судового рішення відбувається у приміщенні суду. Однак проектом не визначено безпосереднє місце ухвалення судового рішення. За такого підходу вбачається, що судове рішення може ухвалюватися у будь-якому приміщенні суду.

Автор: Наталя Мамченко

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