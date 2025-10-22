На яких умовах виплачується лікарняний по догляду за хворою дитиною — роз’яснення

Допомога по тимчасовій непрацездатності надається одному з батьків, який застрахований.

Коли дитина хворіє, один із батьків або офіційний опікун має право взяти лікарняний для догляду за нею. Це гарантує закон, і така відпустка по догляду оплачується. Про це повідомили у Держпраці.

Допомога по тимчасовій непрацездатності надається застрахованій особі — тобто тому, хто працює офіційно. Виплати здійснюються з першого дня хвороби дитини за рахунок Фонду соціального страхування.

Тривалість лікарняного залежить від стану здоров’я дитини: не більше 14 календарних днів для звичайної хвороби, або до 70 днів — якщо йдеться про дитину з інвалідністю.

Щоб отримати виплату, необхідно надати медичне підтвердження про потребу в догляді.

Чи може бабуся отримати оплачуваний лікарняний для догляду за дитиною, якщо працює на одному підприємстві з матір’ю?

Зазначається, що відповідно до пункту 3.1 інструкції № 455 «Про порядок видачі документів, що засвідчують тимчасову непрацездатність», лікар видає листок непрацездатності для догляду з хворою дитиною одному з працюючих членів сім’ї або іншій працюючій особі, яка фактично здійснює догляд.

Отже, листок непрацездатності може бути виданий і бабусі або дідусеві дитини, які працюють, якщо вони фактично доглядають за онуком чи онукою, навіть якщо мати працює на тому ж підприємстві.

Якщо мати перебуває у відпустці без збереження заробітної плати, то бабуся не має право на отримання такого лікарняного.

Якщо ж мати перебуває в такій відпустці досить тривалий час, а дитина проживає на постійній основі з бабусею, окремо від матері, й виховує дитину саме бабуся, то в цьому випадку вона має повноцінне право на отримання оплачуваного лікарняного для догляду за дитиною за наявністю підтверджувальних документів.

Це може бути довідка зі школи або дитсадка, ОСББ або організації, що обслуговує будинок, реєстрація місця проживання дитини тощо.

