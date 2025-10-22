На каких условиях выплачивается больничный по уходу за больным ребенком — разъяснение

Пособие по временной нетрудоспособности оказывается одному из родителей, который застрахован.

Когда ребенок болеет, один из родителей или официальный опекун имеет право взять больничный для ухода за ним. Это гарантирует закон, и такой отпуск по уходу оплачивается. Об этом сообщили в Гоструда.

Пособие по временной нетрудоспособности предоставляется застрахованному лицу – то есть тому, кто работает официально. Выплаты производятся с первого дня болезни ребенка за счет Фонда социального страхования.

Продолжительность больничного зависит от здоровья ребенка: не более 14 календарных дней для обычной болезни, или до 70 дней — если речь идет о ребенке с инвалидностью.

Чтобы получить выплату, необходимо предоставить медицинское подтверждение о необходимости ухода.

Может ли бабушка получить оплачиваемый больничный по уходу за ребенком, если работает на одном предприятии с матерью?

Отмечается, что согласно пункту 3.1 Инструкции № 455 «О порядке выдачи документов, подтверждающих временную нетрудоспособность», врач выдает листок нетрудоспособности по уходу за больным ребёнком одному из работающих членов семьи или другому работающему лицу, которое фактически осуществляет уход.

Таким образом, листок нетрудоспособности может быть выдан и бабушке или дедушке ребёнка, если они работают и фактически ухаживают за внуком или внучкой, даже если мать работает на том же предприятии.

Если мать находится в отпуске без сохранения заработной платы, бабушка не имеет права на получение такого больничного.

Однако, если мать находится в таком отпуске длительное время, а ребёнок постоянно проживает с бабушкой отдельно от матери и именно бабушка занимается его воспитанием, то в этом случае она имеет полное право на получение оплачиваемого больничного по уходу за ребёнком, при наличии подтверждающих документов.

Это может быть справка из школы или детского сада, ОСМД или обслуживающей дом организации, регистрация места жительства ребёнка и т.п.

