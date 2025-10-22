У Хмельницькому 17-річний хлопець погрожував ножем і викрав три автомати в тирі — рішення суду

Засідання проходило в присутності студентів четвертокурсників Хмельницького університету управління та права.

Хмельницький міськрайонний суд у відкритому судовому засіданні розглянув кримінальне провадження по обвинуваченню підлітка за ч. 4 ст. 187 КК України, якому в момент скоєння особливо тяжкого кримінального правопорушення було тільки 17 років. Про це повідомила пресслужба Хмельницького міськрайонного суду.

Подія відбувалася на початку липня 2024 року. Як встановив суд, перебуваючи близько десятої години вечора біля тиру в одному з парків міста Хмельницького, обвинувачений вимагав сторожа впустити його до приміщення, незважаючи на те, що робочий час цього закладу вже був закінчений. Намагаючись подолати опір працівника тиру, хлопець умисно наніс йому два удари рукою в обличчя, чим спричинив ушкодження, що відносяться до категорії легких тілесних.

Подавивши таким чином опір потерпілого, обвинувачений дістав із кишені предмет, ззовні схожий на ніж, та підніс його чоловіку до обличчя, погрожуючи застосуванням насильства, що є небезпечним для життя та здоров’я, та висловив вимогу передати йому наявні у тирі пістолети.

Отримавши відмову, юнак все одно пройшов за стійку тиру і заволодів страйкобольним атоматом, який виніс за межі приміщення. Та вже за кілька хвилин він повернувся і, піднісши до шиї потерпілого предмет, схожий на ніж, та погрожуючи застосуванням насильства, висловив вимогу передати йому мобільний телефон. Коли ж отримав його, прихопив ще два таких самих автомати та вийшов із тиру. Загальна вартість трьох винесених страйкобольних автомати складає 31 222 гривень.

Аналізуючи надані та досліджені в ході судового розгляду докази в їх сукупності, суд дійшов висновку, що вина обвинуваченого в інкримінованому йому кримінальному правопорушенні підтверджується наведеними доказами, які повністю узгоджуються між собою, що свідчить про їх достовірність. За вищевказаних обставин, суд вважає доведеною винуватість підлітка у нападі з метою застосування насильства небезпечного для життя особи, яка зазнала нападу, вчиненому в умовах воєнного стану, поєднаному з проникненням у приміщення(розбій), а його дії кваліфікуються за ч. 4 ст. 187 КК України.

Свою вину у пред’явлених обвинуваченнях хлопець повністю визнав та підтвердив обставини, викладені в обвинувальному акті.

Враховуючи те, що юнак вчинив особливо тяжкий злочин та ще й в умовах воєнного стану, прокурор попросив суд покарати його, призначивши вісім років позбавлення волі. На думку ж захисника, це покарання надто сурове для особи, якій тільки виповнилося 18 років, тож він акцентував увагу суду як на молодому віці обвинуваченого, так і умовах його матеріального становища та виховання. Відтак попросив суд застосувати ст. 69 КК України (призначення більш м’якого покарання, ніж передбачено законом).

Суд всі ці обставини врахував, а також те, що хлопець щиро розкаявся та допомагав проведенню слідства, раніше він не був судимий, на обліку у лікаря-нарколога та лікаря-психіатра не перебуває, за місцем проживання характеризується посередньо.

У результаті Хмельницький міськрайонний суд ухвалив вирок із застосуванням ст. 69 КК України та призначив обвинуваченому покарання у вигляді позбавлення волі на 5 років. На користь держави із нього стягнено близько восьми тисяч гривень процесуальних витрат на залучення експертів.

На вирок може бути подана апеляція до Хмельницького апеляційного суду протягом 30 днів з дня його проголошення.

Дане судове засідання проходило в присутності студентів четвертого курсу Хмельницького університету управління і права, які виявили бажання ближче познайомитися з роботою Хмельницького міськрайонного суду та збагатитися професійним досвідом.

По закінченню судового засідання студенти, як майбутні правники, обговорили побачене та почуте, висловили свої реляції та змоделювали свої дії, поставивши себе на місце як сторін судового засідання, так і служителя Феміди. Більшість із них проявили чималий професійний інтерес та особисте бажання працювати у суді. На пам'ять про надзвичайно важливий для майбутніх юристів досвід молодь із задоволенням сфотографувалася із головуючою на засіданні суддею Світланою Даньковою, яка, окрім служіння Феміді є викладачем їхнього вузу та професійною наставницею.

