В Хмельницком 17-летний парень угрожал ножом и похитил три автомата в тире — решение суда

Хмельницкий горрайонный суд в открытом судебном заседании рассмотрел уголовное производство по обвинению подростка по ч. 4 ст. 187 УК Украины, которому в момент совершения особо тяжкого уголовного правонарушения было только 17 лет. Об этом сообщила пресс-служба Хмельницкого горрайонного суда.

Событие произошло в начале июля 2024 года. Как установил суд, находясь около десяти часов вечера возле тира в одном из парков города Хмельницкого, обвиняемый требовал от сторожа впустить его в помещение, несмотря на то, что рабочее время этого заведения уже было закончено. Пытаясь преодолеть сопротивление работника тира, парень умышленно нанес ему два удара рукой в лицо, чем причинил повреждения, относящиеся к категории легких телесных.

Подавив таким образом сопротивление потерпевшего, обвиняемый достал из кармана предмет, внешне похожий на нож, и поднес его мужчине к лицу, угрожая применением насилия, опасного для жизни и здоровья, и высказал требование передать ему имеющиеся в тире пистолеты.

Получив отказ, юноша все равно прошел за стойку тира и завладел страйкобольным автоматом, который вынес за пределы помещения. Но уже через несколько минут он вернулся и, поднеся к шее потерпевшего предмет, похожий на нож, и угрожая применением насилия, высказал требование передать ему мобильный телефон. Когда же получил его, прихватил еще два таких же автомата и вышел из тира. Общая стоимость трех вынесенных страйкобольных автоматов составляет 31 222 гривны.

Анализируя предоставленные и исследованные в ходе судебного разбирательства доказательства в их совокупности, суд пришел к выводу, что вина обвиняемого в инкриминируемом ему уголовном правонарушении подтверждается приведенными доказательствами, которые полностью согласуются между собой, что свидетельствует об их достоверности. При вышеуказанных обстоятельствах, суд считает доказанной виновность подростка в нападении с целью применения насилия, опасного для жизни лица, подвергшегося нападению, совершенном в условиях военного положения, соединенном с проникновением в помещение (разбой), а его действия квалифицируются по ч. 4 ст. 187 УК Украины.

Свою вину в предъявленных обвинениях парень полностью признал и подтвердил обстоятельства, изложенные в обвинительном акте.

Учитывая, что юноша совершил особо тяжкое преступление, да еще и в условиях военного положения, прокурор попросил суд наказать его, назначив восемь лет лишения свободы. По мнению же защитника, это наказание слишком сурово для лица, которому только исполнилось 18 лет, поэтому он акцентировал внимание суда как на молодом возрасте обвиняемого, так и на условиях его материального положения и воспитания. Поэтому попросил суд применить ст. 69 УК Украины (назначение более мягкого наказания, чем предусмотрено законом).

Суд все эти обстоятельства учел, а также то, что парень искренне раскаялся и помогал проведению следствия, ранее он не был судим, на учете у врача-нарколога и врача-психиатра не состоит, по месту жительства характеризуется посредственно.

В результате Хмельницкий горрайонный суд вынес приговор с применением ст. 69 УК Украины и назначил обвиняемому наказание в виде лишения свободы на 5 лет. В пользу государства с него взыскано около восьми тысяч гривен процессуальных расходов на привлечение экспертов.

На приговор может быть подана апелляция в Хмельницкий апелляционный суд в течение 30 дней со дня его оглашения.

Данное судебное заседание проходило в присутствии студентов четвертого курса Хмельницкого университета управления и права, которые изъявили желание поближе познакомиться с работой Хмельницкого горрайонного суда и обогатиться профессиональным опытом.

По окончании судебного заседания студенты, как будущие юристы, обсудили увиденное и услышанное, высказали свои мнения и смоделировали свои действия, поставив себя на место как сторон судебного заседания, так и служителя Фемиды. Большинство из них проявили большой профессиональный интерес и личное желание работать в суде. На память о чрезвычайно важном для будущих юристов опыте молодежь с удовольствием сфотографировалась с председательствующей на заседании судьей Светланой Даньковой, которая, кроме служения Фемиде, является преподавателем их вуза и профессиональным наставником.

