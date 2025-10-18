У Києві на Печерську рятувальники з ночі гасять масштабну пожежу в житловому будинку, фото

У житловому будинку на вулиці Шота Руставелі вогонь тушать з 17 жовтня.

Пізно увечері 17 жовтня в Києві сталася пожежа у житловому будинку на вулиці Шота Руставелі. Повідомлення про займання надійшло до служби порятунку о 22:03. У ДСНС повідомили, що досі працюють над ліквідацію.

За даними рятувальників, загоряння виникло в одній із квартир на четвертому поверсі семиповерхового будинку. Гасіння ускладнюється конструктивними особливостями споруди — вогонь поширився на верхні поверхи через порожнини у стінах, дерев’яні перегородки та перекриття.

На цей момент пожежу локалізовано на площі близько 400 квадратних метрів, однак роботи з її ліквідації продовжуються.

До гасіння залучено понад 100 рятувальників та 29 одиниць техніки.

За попередніми даними, жертв і постраждалих немає.

