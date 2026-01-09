  1. В Україні
Сервіс перевірки документів у Головному сервісному центрі МВС тимчасово недоступний

20:36, 9 січня 2026
Наразі спеціалісти усувають технічні збої в роботі сервісу.
Головний сервісний центр МВС повідомив, що сервіс перевірки документів на офіційному сайті ГСЦ МВС наразі тимчасово недоступний.

«Фахівці вже працюють над відновленням його роботи. Для цього робимо все можливе», - йдеться у заяві.

Головний сервісний центр МВС перепрошує за тимчасові незручності та рекомендуємо стежити за оновленнями на офіційних ресурсах.

