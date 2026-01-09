Сервис проверки документов в Главном сервисном центре МВД временно недоступен
20:36, 9 января 2026
В настоящее время специалисты устраняют технические сбои в работе сервиса.
Главный сервисный центр МВД сообщил, что сервис проверки документов на официальном сайте ГСЦ МВД в настоящее время временно недоступен.
«Специалисты уже работают над восстановлением его работы. Для этого мы делаем все возможное», — говорится в заявлении.
Главный сервисный центр МВД приносит извинения за временные неудобства и рекомендует следить за обновлениями на официальных ресурсах.
