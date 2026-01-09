Серед членів екіпажу затриманого США судна Bella-1 є громадяни України, – Ольга Стефанішина

Берегова охорона США затримала два танкери – Bella-1 та M-Sophia – у зв’язку з підозрою в причетності до транспортування нафти з РФ в обхід санкцій.

Серед членів екіпажу затриманого Береговою охороною США судна Bella-1 російського тіньового флоту є українські громадяни. Про це повідомила посол України в США Ольга Стефанішина.

«Ми перебуваємо в постійному контакті з американськими компетентними органами та вже поінформували Держдепартамент про необхідність забезпечення консульського доступу до наших громадян. Посольство тримає ситуацію під контролем та вживає всіх необхідних заходів для встановлення зв’язку з українськими громадянами», - заявила Стефанішина.

Нагадаємо, 8 січня Берегова охорона США затримала два танкери – Bella-1 та M-Sophia – у зв’язку з підозрою в причетності до транспортування нафти з РФ в обхід санкцій.

