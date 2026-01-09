Среди членов экипажа задержанного США судна Bella-1 есть граждане Украины, — Ольга Стефанишина

Береговая охрана США задержала два танкера — Bella-1 и M-Sophia — в связи с подозрением в причастности к транспортировке нефти из РФ в обход санкций.

Фото: novyny.live

Среди членов экипажа судна Bella-1 российского «теневого флота», задержанного Береговой охраной США, есть граждане Украины. Об этом сообщила посол Украины в США Ольга Стефанишина.

«Мы находимся в постоянном контакте с американскими компетентными органами и уже проинформировали Госдепартамент о необходимости обеспечения консульского доступа к нашим гражданам. Посольство держит ситуацию под контролем и принимает все необходимые меры для установления связи с украинскими гражданами», — заявила Стефанишина.

Напомним, 8 января Береговая охрана США задержала два танкера — Bella-1 и M-Sophia — в связи с подозрением в причастности к транспортировке нефти из РФ в обход санкций.

