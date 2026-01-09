У Києві розгорнули мобільні пересувні котельні для обігріву лікарень

Обладнання котелень дозволяє тривалий час працювати автономно.

Київська міська державна адміністрація повідомила, що «Київтеплоенерго» розгорнуло мобільні пересувні котельні для обігріву столичних лікарень.

«Фахівці підприємства оперативно доставили та підключили 18 мобільних пересувних котелень. Наразі ці установки разом із необхідним запасом палива працюють у 13 лікарняних закладах у 6 районах столиці», - йдеться у заяві.

Також у КМДА підкреслили, що обладнання котелень дозволяє тривалий час працювати автономно та забезпечувати опалення лікарень до відновлення теплопостачання від стаціонарних теплоджерел.

Нагадаємо, 9 січня через ракетно-дронові атаки на енергетичну інфраструктуру Києва частина міста залишилася без опалення. Лікарні зі стаціонарними відділеннями, пологові будинки, центри соціального захисту та інші установи були оперативно переведені на теплозабезпечення за рахунок резервних джерел.

Раніше мер Києва Віталій Кличко повідомляв, що мешканцям 1083 житлових будинків у Подільському, Оболонському та Дарницькому районах відновили опалення.

