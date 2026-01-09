В Киеве развернули мобильные передвижные котельные для обогрева больниц

Оборудование котельных позволяет длительное время работать автономно.

Киевская городская государственная администрация сообщила, что «Киевтеплоэнерго» развернуло мобильные передвижные котельные для обогрева столичных больниц.

«Специалисты предприятия оперативно доставили и подключили 18 мобильных передвижных котельных. В настоящее время эти установки вместе с необходимым запасом топлива работают в 13 лечебных учреждениях в 6 районах столицы», — говорится в заявлении.

Также в КГГА подчеркнули, что оборудование котельных позволяет длительное время работать автономно и обеспечивать отопление больниц до восстановления теплоснабжения от стационарных источников тепла.

Напомним, 9 января из-за ракетно-дроновых атак на энергетическую инфраструктуру Киева часть города осталась без отопления. Больницы со стационарными отделениями, родильные дома, центры социальной защиты и другие учреждения были оперативно переведены на теплоснабжение за счет резервных источников.

Ранее мэр Киева Виталий Кличко сообщал, что жителям 1083 жилых домов в Подольском, Оболонском и Дарницком районах восстановили отопление.

