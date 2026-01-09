  1. В Украине

В Киеве развернули мобильные передвижные котельные для обогрева больниц

20:42, 9 января 2026
Оборудование котельных позволяет длительное время работать автономно.
В Киеве развернули мобильные передвижные котельные для обогрева больниц
Фото: КГГА
Киевская городская государственная администрация сообщила, что «Киевтеплоэнерго» развернуло мобильные передвижные котельные для обогрева столичных больниц.

«Специалисты предприятия оперативно доставили и подключили 18 мобильных передвижных котельных. В настоящее время эти установки вместе с необходимым запасом топлива работают в 13 лечебных учреждениях в 6 районах столицы», — говорится в заявлении.

Также в КГГА подчеркнули, что оборудование котельных позволяет длительное время работать автономно и обеспечивать отопление больниц до восстановления теплоснабжения от стационарных источников тепла.

Напомним, 9 января из-за ракетно-дроновых атак на энергетическую инфраструктуру Киева часть города осталась без отопления. Больницы со стационарными отделениями, родильные дома, центры социальной защиты и другие учреждения были оперативно переведены на теплоснабжение за счет резервных источников.

Ранее мэр Киева Виталий Кличко сообщал, что жителям 1083 жилых домов в Подольском, Оболонском и Дарницком районах восстановили отопление.

Киев больница





