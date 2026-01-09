В Киеве восстановили теплоснабжение 1083 домов в трех районах, — Кличко

Теплоснабжение уже вернули части домов, которые остались без услуги из-за вражеской атаки.

Фото: pravda.com.ua

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Мэр Киева Виталий Кличко сообщил, что жителям 1083 жилых домов в Подольском, Оболонском и Дарницком районах восстановили отопление.

Он напомнил, что в целом после массированного обстрела прошлой ночью без тепла оказались почти 6 тысяч многоэтажных домов.

«Специалисты „Киевтеплоэнерго“ работают в режиме чрезвычайной ситуации, чтобы восстановить подачу тепла в дома киевлян.

В настоящее время работники „Киевтеплоэнерго“ совместно с управляющими жилых домов и другими службами теплоснабжающих компаний осуществляют настройку внутридомовых систем отопления, чтобы подать тепло непосредственно в квартиры», — сказал он.

Также Кличко добавил, что ликвидация последствий обстрелов в столице продолжается, а коммунальные службы делают все возможное, чтобы как можно быстрее восстановить предоставление услуг жителям Киева.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.