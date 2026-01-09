У Києві відновили теплопостачання 1083 будинків у трьох районах, — Кличко

Теплопостачання вже повернули до частини будинків, що залишилися без послуги через ворожу атаку.

Фото: pravda.com.ua

Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Мер Києва Віталій Кличко повідомив, що мешканцям 1083 житлових будинків у Подільському, Оболонському та Дарницькому районах відновили опалення.

Він нагадав, що загалом після масованого обстрілу минулої ночі без тепла опинилися майже 6 тисяч багатоповерхівок.

«Фахівці «Київтеплоенерго» працюють у режимі надзвичайної ситуації, щоб відновити подачу тепла в оселі киян.

Наразі працівники «Київтеплоенерго» спільно з управителями житлових будинків та іншими службами теплопостачальних компаній здійснюють налаштування внутрішньобудинкових систем опалення, щоб подати тепло безпосередньо до квартир», - сказав він.

Також Кличко додав, що ліквідація наслідків обстрілів у столиці триває, а комунальники роблять все, щоб якнайшвидше відновити надання послуг мешканцям Києва.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.