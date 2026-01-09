Вплив на рішення ТЦК та оформлення фіктивної інвалідності — у Кривому Розі викрили ділків

Лікарка за грошову винагороду пообіцяла військовозобов’язаному сприяти оформленню медичних документів для встановлення інвалідності.

У Кривому Розі правоохоронці викрили лікарку одного з комунальних медичних закладів та її спільника — їх обвинувачують у шахрайстві.

Як повідомила Спеціалізована прокуратура у сфері оборони Східного регіону, лікарка за грошову винагороду пообіцяла військовозобов’язаному сприяти оформленню медичних документів для встановлення інвалідності, що мало створити підстави для отримання відстрочки від мобілізації та подальшого виїзду за кордон.

«Упродовж березня–квітня 2025 року вона отримала 5 тис. доларів США. Втім, жодних медичних документів лікарка не оформила.

У свою чергу, її спільник за грошову винагороду пообіцяв вплинути на прийняття рішень посадовими особами ТЦК та СП щодо зняття з розшуку військовозобов’язаної особи та зміни її облікових даних, зокрема в електронному сервісі «Резерв+». За таку «допомогу» було передано 6 тис. доларів США», - заявили у відомстві.

Правоохоронці виявили, що лікарка незаконно одержувала гроші за сприяння у видачі медичних документів із завідомо неправдивими даними. На основі цих документів двом неповнолітнім дітям встановили статус дитини з інвалідністю.

У прокуратурі зазначили, що фальшиві висновки мали стати підставою для звільнення одного військовослужбовця зі служби нібито через необхідність догляду за хворою дитиною, а іншій військовозобов’язаній особі надати право відстрочки від призову на військову службу.

Під час розслідування дітей направили на повторне обстеження. За його результатами жодних захворювань, які б давали підстави для інвалідності, не виявили, тому відповідні рішення скасували.

