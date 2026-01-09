  1. В Украине

Влияние на решения ТЦК и оформление фиктивной инвалидности — в Кривом Роге разоблачили дельцов

20:06, 9 января 2026
Врач за денежное вознаграждение пообещала военнообязанному содействовать оформлению медицинских документов для установления инвалидности.
В Кривом Роге правоохранители разоблачили врача одного из коммунальных медицинских учреждений и ее сообщника — их обвиняют в мошенничестве.

Как сообщила Специализированная прокуратура в сфере обороны Восточного региона, врач за денежное вознаграждение пообещала военнообязанному содействовать оформлению медицинских документов для установления инвалидности, что должно было создать основания для получения отсрочки от мобилизации и последующего выезда за границу.

«В течение марта–апреля 2025 года она получила 5 тыс. долларов США. Однако никаких медицинских документов врач не оформила.

В свою очередь ее сообщник за денежное вознаграждение пообещал повлиять на принятие решений должностными лицами ТЦК и СП относительно снятия с розыска военнообязанного лица и изменения его учетных данных, в частности в электронном сервисе „Резерв+“. За такую „помощь“ было передано 6 тыс. долларов США», — заявили в ведомстве.

Правоохранители установили, что врач незаконно получала деньги за содействие в выдаче медицинских документов с заведомо ложными данными. На основании этих документов двум несовершеннолетним детям был установлен статус ребенка с инвалидностью.

В прокуратуре отметили, что фальшивые заключения должны были стать основанием для освобождения одного военнослужащего от службы якобы в связи с необходимостью ухода за больным ребенком, а другой военнообязанной личности — предоставить право на отсрочку от призыва на военную службу.

В ходе расследования детей направили на повторное обследование. По его результатам никаких заболеваний, которые давали бы основания для инвалидности, выявлено не было, поэтому соответствующие решения были отменены.

прокуратура взятка Кривой Рог ТЦК

Лента новостей

