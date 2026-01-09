Влияние на решения ТЦК и оформление фиктивной инвалидности — в Кривом Роге разоблачили дельцов

Врач за денежное вознаграждение пообещала военнообязанному содействовать оформлению медицинских документов для установления инвалидности.

В Кривом Роге правоохранители разоблачили врача одного из коммунальных медицинских учреждений и ее сообщника — их обвиняют в мошенничестве.

Как сообщила Специализированная прокуратура в сфере обороны Восточного региона, врач за денежное вознаграждение пообещала военнообязанному содействовать оформлению медицинских документов для установления инвалидности, что должно было создать основания для получения отсрочки от мобилизации и последующего выезда за границу.

«В течение марта–апреля 2025 года она получила 5 тыс. долларов США. Однако никаких медицинских документов врач не оформила.

В свою очередь ее сообщник за денежное вознаграждение пообещал повлиять на принятие решений должностными лицами ТЦК и СП относительно снятия с розыска военнообязанного лица и изменения его учетных данных, в частности в электронном сервисе „Резерв+“. За такую „помощь“ было передано 6 тыс. долларов США», — заявили в ведомстве.

Правоохранители установили, что врач незаконно получала деньги за содействие в выдаче медицинских документов с заведомо ложными данными. На основании этих документов двум несовершеннолетним детям был установлен статус ребенка с инвалидностью.

В прокуратуре отметили, что фальшивые заключения должны были стать основанием для освобождения одного военнослужащего от службы якобы в связи с необходимостью ухода за больным ребенком, а другой военнообязанной личности — предоставить право на отсрочку от призыва на военную службу.

В ходе расследования детей направили на повторное обследование. По его результатам никаких заболеваний, которые давали бы основания для инвалидности, выявлено не было, поэтому соответствующие решения были отменены.

