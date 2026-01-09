Минулого року місцеві бюджети отримали від Мінфіну майже 200 млрд грн трансфертів

У 2025 році Мінфін перерахував до місцевих бюджетів 195,4 млрд грн міжбюджетних трансфертів.

Впродовж 2025 року Міністерство фінансів України забезпечило перерахування з державного бюджету 195,4 млрд грн міжбюджетних трансфертів до загального фонду місцевих бюджетів.

У грудні 2025 року відповідно до вимог бюджетного законодавства місцеві бюджети отримали 22,4 млрд грн, що становить 100% передбачених на цей місяць коштів. Зокрема, було повністю профінансовано:

базову дотацію — 2,1 млрд грн;

додаткові дотації — 3,2 млрд грн.

Станом на 1 січня 2026 року залишки коштів на рахунках місцевих бюджетів та бюджетних установ за загальним і спеціальним фондами становили 97,1 млрд грн. Ці ресурси дають змогу органам місцевого самоврядування й надалі фінансувати першочергові потреби громад.

Загалом за підсумками 2025 року Мінфін перерахував до загального фонду місцевих бюджетів 195,4 млрд грн, що становить 97,3% від річного розпису. У межах цієї суми:

базову дотацію профінансовано на 25,5 млрд грн (100% плану);

додаткові дотації — на 24,1 млрд грн (100% розподіленого обсягу).

У Мінфіні наголошують, що перерахування міжбюджетних трансфертів зміцнює фінансову спроможність територіальних громад, забезпечує стабільне фінансування освіти, охорони здоров’я, соціальних програм, підтримку економіки та відновлення пошкодженої інфраструктури. Це також сприяє вирівнюванню фінансових можливостей регіонів, які зазнали значних втрат унаслідок збройної агресії рф та дії воєнного стану.

