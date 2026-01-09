В прошлом году местные бюджеты получили от Минфина почти 200 млрд грн трансфертов

В 2025 году Минфин перечислил в местные бюджеты 195,4 млрд грн межбюджетных трансфертов.

В течение 2025 года Министерство финансов Украины обеспечило перечисление из государственного бюджета 195,4 млрд грн межбюджетных трансфертов в общий фонд местных бюджетов.

В декабре 2025 года в соответствии с требованиями бюджетного законодательства местные бюджеты получили 22,4 млрд грн, что составляет 100% предусмотренных на этот месяц средств. В частности, было полностью профинансировано:

базовая дотация — 2,1 млрд грн;

дополнительные дотации — 3,2 млрд грн.

По состоянию на 1 января 2026 года остатки средств на счетах местных бюджетов и бюджетных учреждений по общему и специальному фондам составили 97,1 млрд грн. Эти ресурсы позволяют органам местного самоуправления и в дальнейшем финансировать первоочередные нужды общин.

В целом по итогам 2025 года Минфин перечислил в общий фонд местных бюджетов 195,4 млрд грн, что составляет 97,3% от годовой расписки. В рамках этой суммы:

базовая дотация профинансирована на 25,5 млрд грн (100% плана);

дополнительные дотации — на 24,1 млрд грн (100% распределенного объема).

В Минфине отмечают, что перечисление межбюджетных трансфертов укрепляет финансовую состоятельность территориальных общин, обеспечивает стабильное финансирование образования, здравоохранения, социальных программ, поддержку экономики и восстановление поврежденной инфраструктуры. Это также способствует выравниванию финансовых возможностей регионов, которые понесли значительные потери в результате вооруженной агрессии РФ и действия военного положения.

