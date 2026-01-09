  1. В Україні

Програми 1С під забороною в Україні, – Держспецзв'язку

19:08, 9 січня 2026
1C: Бухгалтерія8, 1C: Підприємство 7.7 та 8, 1С: Торгівля і Склад 7.7, 1С: Зарплата і Кадри, «UA-Бюджет» та програми BAS потрапили до переліку забороненого програмного забезпечення.
Державна служба спеціального зв’язку та захисту інформації України опублікувала перелік забороненого до використання програмного забезпечення та комунікаційного (мережевого) обладнання.

До нього увійшли 27 найменувань програмного забезпечення, розроблені компанією «1С».

До списку потрапили:

  • 1C: Бухгалтерія 8,
  • 1C: Підприємство 7.7 та 8,
  • 1С: Торгівля і Склад 7.7,
  • 1С: Зарплата і Кадри,
  • «UA-Бюджет»
  • програми BAS та інші.

«Відповідно до затвердженого порядку Адміністрація Держспецзв’язку здійснює формування та ведення зазначеного переліку. Він є централізованим та офіційним джерелом інформації для органів державної влади, органів місцевого самоврядування, військових формувань, державних підприємств та операторів критичної інфраструктури щодо технологічних рішень, використання яких створює неприпустимі ризики для національної безпеки», - заявили у відомстві.

Також там додають, що цей перелік є динамічним та буде оновлюватися та доповнюватися.

«Його наявність має на меті спростити процеси закупівель та управління ризиками для державних установ та об’єктів критичної інфраструктури.

Відмова від використання програмного забезпечення та комунікаційного обладнання, що можуть містити приховані вразливості або використовуватися для шпигунства та диверсій, є запорукою забезпечення стійкості держави в умовах повномасштабної агресії РФ», - додали у Держспецзв'язку.

