Программы 1С под запретом в Украине, — Госспецсвязи

1C: Бухгалтерия 8, 1C: Предприятие 7.7 и 8, 1С: Торговля и Склад 7.7, 1С: Зарплата и Кадры, «UA-Бюджет» и программы BAS вошли в перечень запрещенного программного обеспечения.

Государственная служба специальной связи и защиты информации Украины опубликовала перечень программного обеспечения и коммуникационного (сетевого) оборудования, запрещенных к использованию.

В него вошли 27 наименований программного обеспечения, разработанных компанией «1С».

В список включены:

1C: Бухгалтерия 8;

1C: Предприятие 7.7 и 8;

1С: Торговля и Склад 7.7;

1С: Зарплата и Кадры;

«UA-Бюджет»;

программы BAS и другие.

«В соответствии с утвержденным порядком Администрация Госспецсвязи осуществляет формирование и ведение указанного перечня. Он является централизованным и официальным источником информации для органов государственной власти, органов местного самоуправления, военных формирований, государственных предприятий и операторов критической инфраструктуры относительно технологических решений, использование которых создает недопустимые риски для национальной безопасности», — заявили в ведомстве.

Также там добавили, что данный перечень является динамичным и будет обновляться и дополняться.

«Его наличие направлено на упрощение процессов закупок и управления рисками для государственных учреждений и объектов критической инфраструктуры.

Отказ от использования программного обеспечения и коммуникационного оборудования, которые могут содержать скрытые уязвимости или использоваться для шпионажа и диверсий, является залогом обеспечения устойчивости государства в условиях полномасштабной агрессии РФ», — добавили в Госспецсвязи.

