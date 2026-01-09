Программы 1С под запретом в Украине, — Госспецсвязи
Государственная служба специальной связи и защиты информации Украины опубликовала перечень программного обеспечения и коммуникационного (сетевого) оборудования, запрещенных к использованию.
В него вошли 27 наименований программного обеспечения, разработанных компанией «1С».
В список включены:
- 1C: Бухгалтерия 8;
- 1C: Предприятие 7.7 и 8;
- 1С: Торговля и Склад 7.7;
- 1С: Зарплата и Кадры;
- «UA-Бюджет»;
- программы BAS и другие.
«В соответствии с утвержденным порядком Администрация Госспецсвязи осуществляет формирование и ведение указанного перечня. Он является централизованным и официальным источником информации для органов государственной власти, органов местного самоуправления, военных формирований, государственных предприятий и операторов критической инфраструктуры относительно технологических решений, использование которых создает недопустимые риски для национальной безопасности», — заявили в ведомстве.
Также там добавили, что данный перечень является динамичным и будет обновляться и дополняться.
«Его наличие направлено на упрощение процессов закупок и управления рисками для государственных учреждений и объектов критической инфраструктуры.
Отказ от использования программного обеспечения и коммуникационного оборудования, которые могут содержать скрытые уязвимости или использоваться для шпионажа и диверсий, является залогом обеспечения устойчивости государства в условиях полномасштабной агрессии РФ», — добавили в Госспецсвязи.
