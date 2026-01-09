  1. В Украине

Программы 1С под запретом в Украине, — Госспецсвязи

19:08, 9 января 2026
1C: Бухгалтерия 8, 1C: Предприятие 7.7 и 8, 1С: Торговля и Склад 7.7, 1С: Зарплата и Кадры, «UA-Бюджет» и программы BAS вошли в перечень запрещенного программного обеспечения.
Государственная служба специальной связи и защиты информации Украины опубликовала перечень программного обеспечения и коммуникационного (сетевого) оборудования, запрещенных к использованию.

В него вошли 27 наименований программного обеспечения, разработанных компанией «1С».

В список включены:

  • 1C: Бухгалтерия 8;
  • 1C: Предприятие 7.7 и 8;
  • 1С: Торговля и Склад 7.7;
  • 1С: Зарплата и Кадры;
  • «UA-Бюджет»;
  • программы BAS и другие.

«В соответствии с утвержденным порядком Администрация Госспецсвязи осуществляет формирование и ведение указанного перечня. Он является централизованным и официальным источником информации для органов государственной власти, органов местного самоуправления, военных формирований, государственных предприятий и операторов критической инфраструктуры относительно технологических решений, использование которых создает недопустимые риски для национальной безопасности», — заявили в ведомстве.

Также там добавили, что данный перечень является динамичным и будет обновляться и дополняться.

«Его наличие направлено на упрощение процессов закупок и управления рисками для государственных учреждений и объектов критической инфраструктуры.

Отказ от использования программного обеспечения и коммуникационного оборудования, которые могут содержать скрытые уязвимости или использоваться для шпионажа и диверсий, является залогом обеспечения устойчивости государства в условиях полномасштабной агрессии РФ», — добавили в Госспецсвязи.





