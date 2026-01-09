  1. В Україні

Київські школи почнуть семестр за планом — 12 січня, у КМДА розповіли, як проходитиме навчання

19:30, 9 січня 2026
КМДА ухвалила рішення про старт семестру в київських школах з 12 січня у гнучкому очно-дистанційному форматі.
Київські школи почнуть семестр за планом — 12 січня, у КМДА розповіли, як проходитиме навчання
Ілюстративне фото з відкритих джерел
У закладах загальної середньої освіти Києва другий семестр розпочнеться вчасно — з 12 січня. Навчальний процес стартує у змішаному форматі: частина учнів навчатиметься очно в класах, інші зможуть долучатися до уроків дистанційно.

Таке рішення ухвалила столична комісія з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій. Про це повідомив заступник голови КМДА Валентин Мондриївський.

За його словами, подібний формат вже застосовувався у 2022–2023 навчальному році, і школи Києва мають необхідний досвід та технічні можливості для його реалізації. Впродовж першого тижня семестру заклади освіти працюватимуть у гнучкому очно-дистанційному режимі, що дозволить родинам за потреби тимчасово залишити дітей у родичів, не перериваючи навчання.

Кожен заклад освіти має загальний та індивідуальні алгоритми дій на випадок надзвичайних ситуацій, адаптовані до умов конкретної школи. Керівники закладів мають організувати навчальний процес так, щоб усі учні — незалежно від обраного формату — отримували повноцінну освіту.

Рішення про змішаний формат ухвалене з урахуванням погіршення погодних умов, комфорту мешканців столиці та необхідності забезпечити стабільність освітнього процесу.

Заклади позашкільної, професійної, фахової передвищої та вищої освіти Києва працюватимуть залежно від безпекової ситуації, погодних умов і рішень адміністрацій, із можливістю організації змішаного або дистанційного навчання.

Дошкільні заклади столиці функціонуватимуть у звичному режимі.

Батьків закликають підтримувати зв’язок з класними керівниками, користуватися виключно офіційними повідомленнями КМДА та освітніх департаментів, а також дотримуватися рекомендацій щодо одягу дітей, «тривожних торбинок» і комунікації зі школами.

Київ КМДА школа

