Киевские школы начнут семестр по плану — 12 января, в КГГА рассказали, как будет проходить обучение

КГГА приняла решение о старте семестра в киевских школах с 12 января в гибком очно-дистанционном формате.

Иллюстративное фото из открытых источников

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

В средних общеобразовательных учреждениях Киева второй семестр начнется вовремя — с 12 января. Учебный процесс стартует в смешанном формате: часть учеников будет учиться очно в классах, другие смогут присоединяться к урокам дистанционно.

Такое решение приняла столичная комиссия по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций. Об этом сообщил заместитель председателя КГГА Валентин Мондриевский.

По его словам, подобный формат уже применялся в 2022–2023 учебном году, и школы Киева имеют необходимый опыт и технические возможности для его реализации. В течение первой недели семестра учебные заведения будут работать в гибком очно-дистанционном режиме, что позволит семьям при необходимости временно оставить детей у родственников, не прерывая обучение.

Каждое учебное заведение имеет общие и индивидуальные алгоритмы действий на случай чрезвычайных ситуаций, адаптированные к условиям конкретной школы. Руководители заведений должны организовать учебный процесс так, чтобы все ученики — независимо от выбранного формата — получали полноценное образование.

Решение о смешанном формате принято с учетом ухудшения погодных условий, комфорта жителей столицы и необходимости обеспечить стабильность образовательного процесса.

Учреждения внешкольного, профессионального, специального предвысшего и высшего образования Киева будут работать в зависимости от ситуации с безопасностью, погодных условий и решений администраций, с возможностью организации смешанного или дистанционного обучения.

Дошкольные учреждения столицы будут функционировать в обычном режиме.

Родителей призывают поддерживать связь с классными руководителями, пользоваться исключительно официальными сообщениями КГГА и образовательных департаментов, а также соблюдать рекомендации по одежде детей, «тревожным сумкам» и коммуникации со школами.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.