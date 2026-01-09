  1. У світі

Очільник МЗС Чехії підтвердив продовження ініціативи із закупівлі снарядів для України

20:23, 9 січня 2026
Чехія підтвердила підтримку України артилерійськими боєприпасами у 2026 році.
Фото: facebook
Чехія має намір продовжити дію “снарядної ініціативи”, започаткованої попереднім урядом Петра Фіали, що дозволить Україні й надалі отримувати артилерійські боєприпаси та інше озброєння. Про це повідомив міністр закордонних справ Чехії Петр Мацінка.

Про плани продовження ініціативи Мацінка заявив під час брифінгу з міністром закордонних справ України Андрієм Сибігою. За його словами, Чехії вдалося досягти політичного компромісу, який гарантує подальшу реалізацію програми постачання боєприпасів для України.

Міністр наголосив, що вважає продовження “снарядної ініціативи” вкрай важливим для України, а також повідомив про обговорення постачання необхідної військової амуніції та можливу участь чеського бізнесу в цих процесах.

Окремо Мацінка прокоментував перспективи мирного врегулювання війни, підтвердивши, що його поінформували про переговори між Україною та США. За його словами, Україна демонструє серйозну зацікавленість у досягненні миру та готовність до відповідних кроків.

Міністр закордонних справ Чехії Петр Мацінка прибув в Україну з офіційним візитом 9 січня. Це його перший візит до України на цій посаді. Відомо, що поїзд, яким він прямував, затримався через масовану ракетну атаку Росії на українські міста.

Нагадаємо, “снарядна ініціатива” Чехії була започаткована у 2024 році та передбачає закупівлю боєприпасів для України за кошти країн-партнерів. Завдяки цій програмі Україна отримала значні обсяги артилерійських снарядів.

війна Чехія боєприпаси

