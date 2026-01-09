Глава МИД Чехии подтвердил продолжение инициативы по закупке снарядов для Украины

Чехия подтвердила поддержку Украины артиллерийскими боеприпасами в 2026 году.

Фото: facebook

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Чехия намерена продлить действие «снарядной инициативы», начатой предыдущим правительством Петра Фиалы, что позволит Украине и в дальнейшем получать артиллерийские боеприпасы и другое вооружение. Об этом сообщ министа иностранных дел Чехии Петр Мацинка.

О планах продления инициативы Мацинка заявил во время брифинга с министром иностранных дел Украины Андреем Сибигой. По его словам, Чехии удалось достичь политического компромисса, который гарантирует дальнейшую реализацию программы поставок боеприпасов для Украины.

Министр подчеркнул, что считает продолжение «снарядной инициативы» крайне важным для Украины, а также сообщил об обсуждении поставок необходимой военной амуниции и возможном участии чешского бизнеса в этих процессах.

Отдельно Мацинка прокомментировал перспективы мирного урегулирования войны, подтвердив, что его проинформировали о переговорах между Украиной и США. По его словам, Украина демонстрирует серьезную заинтересованность в достижении мира и готовность к соответствующим шагам.

Министр иностранных дел Чехии Петр Мацинка прибыл в Украину с официальным визитом 9 января. Это его первый визит в Украину на этой должности. Известно, что поезд, на котором он следовал, задержался из-за массированной ракетной атаки России на украинские города.

Напомним, «снаряжная инициатива» Чехии была начата в 2024 году и предусматривает закупку боеприпасов для Украины за средства стран-партнеров. Благодаря этой программе Украина получила значительные объемы артиллерийских снарядов.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.