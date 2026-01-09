  1. В мире

Глава МИД Чехии подтвердил продолжение инициативы по закупке снарядов для Украины

20:23, 9 января 2026
telegram sharing button
facebook sharing button
viber sharing button
twitter sharing button
whatsapp sharing button
Чехия подтвердила поддержку Украины артиллерийскими боеприпасами в 2026 году.
Глава МИД Чехии подтвердил продолжение инициативы по закупке снарядов для Украины
Фото: facebook
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Чехия намерена продлить действие «снарядной инициативы», начатой предыдущим правительством Петра Фиалы, что позволит Украине и в дальнейшем получать артиллерийские боеприпасы и другое вооружение. Об этом сообщ министа иностранных дел Чехии Петр Мацинка.

Только актуальное: читайте SUD.UA в Telegram

О планах продления инициативы Мацинка заявил во время брифинга с министром иностранных дел Украины Андреем Сибигой. По его словам, Чехии удалось достичь политического компромисса, который гарантирует дальнейшую реализацию программы поставок боеприпасов для Украины.

Министр подчеркнул, что считает продолжение «снарядной инициативы» крайне важным для Украины, а также сообщил об обсуждении поставок необходимой военной амуниции и возможном участии чешского бизнеса в этих процессах.

Отдельно Мацинка прокомментировал перспективы мирного урегулирования войны, подтвердив, что его проинформировали о переговорах между Украиной и США. По его словам, Украина демонстрирует серьезную заинтересованность в достижении мира и готовность к соответствующим шагам.

Министр иностранных дел Чехии Петр Мацинка прибыл в Украину с официальным визитом 9 января. Это его первый визит в Украину на этой должности. Известно, что поезд, на котором он следовал, задержался из-за массированной ракетной атаки России на украинские города.

Напомним, «снаряжная инициатива» Чехии была начата в 2024 году и предусматривает закупку боеприпасов для Украины за средства стран-партнеров. Благодаря этой программе Украина получила значительные объемы артиллерийских снарядов.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

война Чехия боеприпасы

Читайте также

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

Лента новостей

Блоги
Публикации
Развод длиной в жизнь: суд в Ужгороде разделил миллионные состояния супругов после 41 года брака

При разделе большого количества объектов недвижимости суд применил устоявшуюся практику ВС

Зарплаты военнослужащих могут вырасти до 100 тысяч гривен: в Раде зарегистрирован законопроект

Законопроект предусматривает установление минимального денежного обеспечения военнослужащих.

Суд против страны-агрессора: почему выиграть дело легче, чем получить компенсацию от РФ

Получить решение против РФ легче, чем реально взыскать средства: украинский опыт демонстрирует сложность международного исполнения.

В Украине появится консульство Словакии: законопроект предлагает ратифицировать соглашение между странами

Законопроект позволит согласовать правила работы дипломатических представительств Украины и Словакии.

Наказание с испытательным сроком: судебная практика по делам об уклонении от мобилизации

Суд в Шахтерске применил пробацию без освобождения от воинского учета в соответствии с практикой ВС.

Контакты
О нас

© 2010-2025 «Судебно-юридическая газета». Все права защищены. Использование материалов сайта только при гиперссылке на «Судебно-юридическую газету» не ниже первого абзаца. Перепечатка, копирование или воспроизведение содержательных частей авторских материалов «Судебно-юридической газеты» без ссылки на SUD.UA в любом виде строго запрещена. Идентификатор медиа – R40-02154.

Судебно-юридическая газета

Адрес редакции: 01001, г. Киев, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]