  1. В Україні

Понад тонна тютюну та тисячі літрів алкоголю: суд поставив крапку у справі підпільного виробництва на Вінниччині

20:41, 9 січня 2026
Суд у Вінницькій області визнав винними організатора та учасників групи, які незаконно виготовляли та збували тютюн і алкоголь.
Фото: ДБР
У Вінницькій області суд визнав винними організатора та п’ятьох учасників організованої групи, які займалися незаконним виготовленням і збутом тютюнових виробів та алкогольних напоїв.

Як встановило досудове розслідування, продукцію виготовляли кустарним способом без жодних дозвільних документів. Реалізація здійснювалася як на території Вінницької області, так і по всій Україні.

Під час обшуків детективи ДБР вилучили понад 50 тис цигарок з фільтром, майже 15 тис пачок тютюнових виробів, замаскованих під відомі вітчизняні та іноземні бренди, більше тонни тютюну, сотні тисяч гільз, порожні пачки, zip-пакети, а також автоматичні машини для набивання тютюну та компресори.

Окрім цього, правоохоронці виявили понад 4 тис літрів спирту та алкогольних напоїв, які організатор групи виготовляв і збував особисто.

Дії фігурантів кваліфіковано за ч. ч. 2, 3 ст. 27, ч. 3 ст. 28, ч. ч. 1, 2 ст. 204 Кримінального кодексу України — незаконне виготовлення та збут підакцизних товарів, вчинені організованою групою.

Суд призначив обвинуваченим покарання у вигляді позбавлення волі строком від 3 до 3 років 3 місяців з іспитовим терміном 2 роки. Організатору групи також призначено штраф у розмірі 110 500 грн. Уся незаконно виготовлена продукція, обладнання та сировина підлягають конфіскації та знищенню.

Під час судового розгляду обвинувачені добровільно перерахували понад 400 тис грн на підтримку Збройних Сил України.

Вінниця ДБР

