Более тонны табака и тысячи литров алкоголя: суд поставил точку в деле подпольного производства в Винницкой области

Суд в Винницкой области признал виновными организатора и участников группы, которые незаконно изготавливали и сбывали табак и алкоголь.

В Винницкой области суд признал виновными организатора и пятерых участников организованной группы, которые занимались незаконным изготовлением и сбытом табачных изделий и алкогольных напитков.

Как установило досудебное расследование, продукцию изготавливали кустарным способом без каких-либо разрешительных документов. Реализация осуществлялась как на территории Винницкой области, так и по всей Украине.

Во время обысков детективы ГБР изъяли более 50 тыс. сигарет с фильтром, почти 15 тыс. пачек табачных изделий, замаскированных под известные отечественные и иностранные бренды, более тонны табака, сотни тысяч гильз, пустые пачки, zip-пакеты, а также автоматические машины для набивки табака и компрессоры.

Кроме этого, правоохранители обнаружили более 4 тыс. литров спирта и алкогольных напитков, которые организатор группы изготавливал и сбывал лично.

Действия фигурантов квалифицированы по ч. ч. 2, 3 ст. 27, ч. 3 ст. 28, ч. ч. 1, 2 ст. 204 Уголовного кодекса Украины — незаконное изготовление и сбыт подакцизных товаров, совершенные организованной группой.

Суд назначил обвиняемым наказание в виде лишения свободы на срок от 3 до 3 лет 3 месяцев с испытательным сроком 2 года. Организатору группы также назначен штраф в размере 110 500 грн. Вся незаконно изготовленная продукция, оборудование и сырье подлежат конфискации и уничтожению.

Во время судебного разбирательства обвиняемые добровольно перечислили более 400 тыс. грн на поддержку Вооруженных Сил Украины.

