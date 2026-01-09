  1. В Украине

Более тонны табака и тысячи литров алкоголя: суд поставил точку в деле подпольного производства в Винницкой области

20:41, 9 января 2026
telegram sharing button
facebook sharing button
viber sharing button
twitter sharing button
whatsapp sharing button
Суд в Винницкой области признал виновными организатора и участников группы, которые незаконно изготавливали и сбывали табак и алкоголь.
Более тонны табака и тысячи литров алкоголя: суд поставил точку в деле подпольного производства в Винницкой области
Фото: ГБР
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

В Винницкой области суд признал виновными организатора и пятерых участников организованной группы, которые занимались незаконным изготовлением и сбытом табачных изделий и алкогольных напитков.

Только актуальное: читайте SUD.UA в Telegram

Как установило досудебное расследование, продукцию изготавливали кустарным способом без каких-либо разрешительных документов. Реализация осуществлялась как на территории Винницкой области, так и по всей Украине.

Во время обысков детективы ГБР изъяли более 50 тыс. сигарет с фильтром, почти 15 тыс. пачек табачных изделий, замаскированных под известные отечественные и иностранные бренды, более тонны табака, сотни тысяч гильз, пустые пачки, zip-пакеты, а также автоматические машины для набивки табака и компрессоры.

Кроме этого, правоохранители обнаружили более 4 тыс. литров спирта и алкогольных напитков, которые организатор группы изготавливал и сбывал лично.

Действия фигурантов квалифицированы по ч. ч. 2, 3 ст. 27, ч. 3 ст. 28, ч. ч. 1, 2 ст. 204 Уголовного кодекса Украины — незаконное изготовление и сбыт подакцизных товаров, совершенные организованной группой.

Суд назначил обвиняемым наказание в виде лишения свободы на срок от 3 до 3 лет 3 месяцев с испытательным сроком 2 года. Организатору группы также назначен штраф в размере 110 500 грн. Вся незаконно изготовленная продукция, оборудование и сырье подлежат конфискации и уничтожению.

Во время судебного разбирательства обвиняемые добровольно перечислили более 400 тыс. грн на поддержку Вооруженных Сил Украины.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

Винница ГБР

Читайте также

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

Лента новостей

Блоги
Публикации
Развод длиной в жизнь: суд в Ужгороде разделил миллионные состояния супругов после 41 года брака

При разделе большого количества объектов недвижимости суд применил устоявшуюся практику ВС

Зарплаты военнослужащих могут вырасти до 100 тысяч гривен: в Раде зарегистрирован законопроект

Законопроект предусматривает установление минимального денежного обеспечения военнослужащих.

Суд против страны-агрессора: почему выиграть дело легче, чем получить компенсацию от РФ

Получить решение против РФ легче, чем реально взыскать средства: украинский опыт демонстрирует сложность международного исполнения.

В Украине появится консульство Словакии: законопроект предлагает ратифицировать соглашение между странами

Законопроект позволит согласовать правила работы дипломатических представительств Украины и Словакии.

Наказание с испытательным сроком: судебная практика по делам об уклонении от мобилизации

Суд в Шахтерске применил пробацию без освобождения от воинского учета в соответствии с практикой ВС.

Контакты
О нас

© 2010-2025 «Судебно-юридическая газета». Все права защищены. Использование материалов сайта только при гиперссылке на «Судебно-юридическую газету» не ниже первого абзаца. Перепечатка, копирование или воспроизведение содержательных частей авторских материалов «Судебно-юридической газеты» без ссылки на SUD.UA в любом виде строго запрещена. Идентификатор медиа – R40-02154.

Судебно-юридическая газета

Адрес редакции: 01001, г. Киев, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]