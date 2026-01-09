Венеційська комісія висловила жаль через вихід США з організації

Президентка Венеційської комісії Марта Картабіа висловила надію на подальше відновлення співпраці з США задля спільної роботи над зміцненням демократії, прав людини та законності у світі.

Венеційська комісія висловила жаль через вихід Сполучених Штатів Америки, зазначивши втрату цінної експертизи та готовність відновити співпрацю заради демократії. Відповідну заяву зробила президентка Венеційської комісії Марта Картабіа.

Вона нагадала, що США були повноправним членом Венеційської комісії з квітня 2013 року, а до того часу мали статус спостерігача.

«Венеційська комісія надавала підтримку багатьом країнам в ухваленні конституційних та законодавчих змін, спрямованих на дотримання цінностей демократії, прав людини і верховенства права, з повною повагою до принципів національного суверенітету й конституційного плюралізму», – зазначила Картабіа.

Марта Картабіа додала, що участь США була важливою для обміну досвідом і забезпечення різних точок зору в процесі прийняття рішень, а їхній вихід залишає прогалину у знаннях та практиках комісії.

Також вона висловила надію на подальше відновлення співпраці з США задля спільної роботи над зміцненням демократії, прав людини та законності у світі.

