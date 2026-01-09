  1. В мире

Венецианская комиссия выразила сожаление в связи с выходом США из организации

19:41, 9 января 2026
Президент Венецианской комиссии Марта Картабия выразила надежду на дальнейшее восстановление сотрудничества с США ради совместной работы по укреплению демократии, прав человека и законности в мире.
Венецианская комиссия выразила сожаление в связи с выходом Соединенных Штатов Америки, отметив утрату ценной экспертизы и готовность возобновить сотрудничество во имя демократии. Соответствующее заявление сделала президент Венецианской комиссии Марта Картабия.

Она напомнила, что США были полноправным членом Венецианской комиссии с апреля 2013 года, а до этого имели статус наблюдателя.

«Венецианская комиссия оказывала поддержку многим странам в принятии конституционных и законодательных изменений, направленных на соблюдение ценностей демократии, прав человека и верховенства права, при полном уважении принципов национального суверенитета и конституционного плюрализма», — отметила Картабия.

Марта Картабия добавила, что участие США было важным для обмена опытом и обеспечения различных точек зрения в процессе принятия решений, а их выход оставляет пробел в знаниях и практиках комиссии.

Также она выразила надежду на дальнейшее восстановление сотрудничества с США ради совместной работы по укреплению демократии, прав человека и законности в мире.

США Венецианская комиссия

