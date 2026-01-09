Венецианская комиссия выразила сожаление в связи с выходом США из организации

Президент Венецианской комиссии Марта Картабия выразила надежду на дальнейшее восстановление сотрудничества с США ради совместной работы по укреплению демократии, прав человека и законности в мире.

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Венецианская комиссия выразила сожаление в связи с выходом Соединенных Штатов Америки, отметив утрату ценной экспертизы и готовность возобновить сотрудничество во имя демократии. Соответствующее заявление сделала президент Венецианской комиссии Марта Картабия.

Она напомнила, что США были полноправным членом Венецианской комиссии с апреля 2013 года, а до этого имели статус наблюдателя.

«Венецианская комиссия оказывала поддержку многим странам в принятии конституционных и законодательных изменений, направленных на соблюдение ценностей демократии, прав человека и верховенства права, при полном уважении принципов национального суверенитета и конституционного плюрализма», — отметила Картабия.

Марта Картабия добавила, что участие США было важным для обмена опытом и обеспечения различных точек зрения в процессе принятия решений, а их выход оставляет пробел в знаниях и практиках комиссии.

Также она выразила надежду на дальнейшее восстановление сотрудничества с США ради совместной работы по укреплению демократии, прав человека и законности в мире.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.