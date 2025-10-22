Практика судів
  1. Публікації
  2. / Законодавство

Громадських спілок більше не буде – Верховна Рада розгляне законопроект про нове регулювання громадських організацій

07:55, 22 жовтня 2025
Пропонується залишити тільки форму громадської організації.
Громадських спілок більше не буде – Верховна Рада розгляне законопроект про нове регулювання громадських організацій
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Верховна Рада розгляне в цілому як закон законопроект 8084 щодо унормування діяльності та державної реєстрації громадських організацій.

Законопроект був внесений Кабміном ще у вересні 2022 року, прийнятий за основу у січні 2023 року, але відповідна порівняльна таблиця до другого читання з’явилася лише у жовтні 2025 року.

Пропонується внести зміни до законів «Про громадські об'єднання, «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань» та низки інших, визначивши єдину організаційно-правову форму добровільного об’єднання фізичних осіб та/або юридичних осіб приватного права для здійснення та захисту прав і свобод, задоволення суспільних, зокрема економічних, соціальних, культурних, екологічних, та інших інтересів, основною метою якого не є одержання прибутку – громадська організація.

У новій редакції пропонується викласти статтю 25, яка регулює способи припинення діяльності громадської організації.

Так, припинення діяльності громадської організації здійснюється:

  • за рішенням громадської організації, прийнятим вищим органом управління громадської організації шляхом ліквідації (саморозпуску) або реорганізації;
  • за рішенням суду про заборону (примусовий розпуск) громадської організації.

Громадська організація може бути заборонена судом за Мін’юсту, у разі виявлення ознак порушення громадською організацією вимог статей 36, 37 Конституції України, статті 4 цього Закону, а також у разі засудження її уповноважених осіб за вчинення кримінального правопорушення проти основ національної безпеки України, передбаченого статтею 111-1 Кримінального кодексу. Заборона громадської організації має наслідком припинення її діяльності відповідно до закону.

Пропонується, аби з дня набрання чинності цим законом громадські об’єднання, утворені в організаційно-правовій формі громадських спілок, вважалися громадськими організаціями та керувалися законодавством про громадські організації незалежно від прийняття такими об’єднаннями рішень про зміну їх найменування та державної реєстрації змін до відомостей, що містяться в ЄДР.

Зміна організаційно-правової форми юридичної особи з громадської спілки на громадську організацію не вважається її перетворенням. В Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб — підприємців та громадських формувань зміна організаційно-правової форми з громадської спілки на громадську організацію здійснюється державним реєстратором у разі державної реєстрації змін до відомостей про юридичну особу щодо її найменування без справляння адміністративного збору. Статути громадських організацій мають бути приведені у відповідність із цим Законом протягом одного року з дня набрання ним чинності. Реєстрація змін до статуту здійснюється без справляння плати за реєстраційні дії протягом одного року з дня набрання цим законом чинності.

Слід зауважити, що при початковому внесенні законопроекту уряд пропонував:

  • залишити поняття «всеукраїнська громадська організація» лише для цілей певних законів
  • виключити таку організаційно-правову форму, як громадська спілка
  • усунути дискримінаційну норму щодо заборони членства в громадських організаціях юридичних осіб
  • спростити процедуру проведення державної реєстрації громадських організацій за допомогою збільшення суб’єктів реєстрації шляхом передачі відповідних повноважень від територіальних органів Міністерства юстиції до виконавчих органів сільських, селищних та міських рад, Київської та Севастопольської міських, районних, районних у містах Києві та Севастополі державних адміністрацій, нотаріусів.
  • зменшити строк для проведення державної реєстрації громадських організацій з 3 днів до 24 годин
  • запровадження можливості громадських організацій діяти на підставі модельного статуту, яке відкриває для громадських організацій низку переваг та можливостей, однією з яких є відсутність необхідності звернення за правовою допомогою щодо складання установчого документа. Крім того, модельний статут неможливо підробити, його не потрібно подавати для реєстрації, не потрібно нотаріально завіряти підписи засновників на ньому тощо.

Автор: Наталя Мамченко

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

Верховна Рада України законопроект

Читайте також

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

Стрічка новин

Блоги
Публікації
Верховний Суд вирішив, що журналістам заборонено публікувати ім’я підозрюваних чи обвинувачених у махінаціях посадовців до вироку суду

Екс-керівник «Укртатнафти» позивався до інтернет-видання через те, що журналісти вказали його прізвище у новині про зміну запобіжного заходу та повідомлення йому про підозру у фінансових махінаціях – Верховний Суд вирішив, що ім’я не можна публікувати аж до вироку суду.

Ярослав Юрчишин: треба прийняти закон про поневолені РФ народи, щоб башкорти і буряти воювали за Україну

«Найбільшим мистецтвом війни є організація, щоб проти тебе воювали ті, кого може залучати ворог» – Ярослав Юрчишин вважає, що прийняття закону про права поневолених РФ народів дозволить залучити бурятів та інших до війни на стороні України.

Верховна Рада підтримала зміни до Цивільного кодексу, якими заборонять оприлюднення відомостей про держреєстрацію оборонних підприємств

Заборону оприлюднювати дані про реєстрацію оборонних підприємств пропонується закріпити у ЦК не лише на час воєнного стану, а як постійну.

Денис Маслов пояснив суть врахованої пропозиції Галини Третьякової до бюджету-2026 щодо спецпенсій суддів: мова йде про вік, з якого може бути призначена пенсія

Зміни не стосуються умов виходу судді у відставку – мова йде про вік, з якого може бути призначена пенсія, пояснив Денис Маслов.

Свідку у справі детектива НАБУ Магамедрасулова готують підозру за лжесвідчення у суді

Юсуфу Мамешеву, який проходить свідком у провадженні проти детектива НАБУ Руслана Магамедрасулова, готують повідомлення про підозру у наданні завідомо неправдивих показань у суді — джерела.

Контакти
Про нас

© 2010-2025 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Ідентифікатор медіа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший
SUD.UA
Головне про суд
Фото / Відео
Фото
Відео
Сьогодні день народження святкують
  • Ірина Шевченко
    Ірина Шевченко
    суддя Сумського окружного адміністративного суду
  • Олександр Мамалуй
    Олександр Мамалуй
    заступник голови Верховного суду, суддя Верховного Суду у Касаційному господарському суді
  • Тетяна Вівдиченко
    Тетяна Вівдиченко
    суддя Шостого апеляційного адміністративного суду