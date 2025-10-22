Громадських спілок більше не буде – Верховна Рада розгляне законопроект про нове регулювання громадських організацій

Пропонується залишити тільки форму громадської організації.

Верховна Рада розгляне в цілому як закон законопроект 8084 щодо унормування діяльності та державної реєстрації громадських організацій.

Законопроект був внесений Кабміном ще у вересні 2022 року, прийнятий за основу у січні 2023 року, але відповідна порівняльна таблиця до другого читання з’явилася лише у жовтні 2025 року.

Пропонується внести зміни до законів «Про громадські об'єднання, «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань» та низки інших, визначивши єдину організаційно-правову форму добровільного об’єднання фізичних осіб та/або юридичних осіб приватного права для здійснення та захисту прав і свобод, задоволення суспільних, зокрема економічних, соціальних, культурних, екологічних, та інших інтересів, основною метою якого не є одержання прибутку – громадська організація.

У новій редакції пропонується викласти статтю 25, яка регулює способи припинення діяльності громадської організації.

Так, припинення діяльності громадської організації здійснюється:

за рішенням громадської організації, прийнятим вищим органом управління громадської організації шляхом ліквідації (саморозпуску) або реорганізації;

за рішенням суду про заборону (примусовий розпуск) громадської організації.

Громадська організація може бути заборонена судом за Мін’юсту, у разі виявлення ознак порушення громадською організацією вимог статей 36, 37 Конституції України, статті 4 цього Закону, а також у разі засудження її уповноважених осіб за вчинення кримінального правопорушення проти основ національної безпеки України, передбаченого статтею 111-1 Кримінального кодексу. Заборона громадської організації має наслідком припинення її діяльності відповідно до закону.

Пропонується, аби з дня набрання чинності цим законом громадські об’єднання, утворені в організаційно-правовій формі громадських спілок, вважалися громадськими організаціями та керувалися законодавством про громадські організації незалежно від прийняття такими об’єднаннями рішень про зміну їх найменування та державної реєстрації змін до відомостей, що містяться в ЄДР.

Зміна організаційно-правової форми юридичної особи з громадської спілки на громадську організацію не вважається її перетворенням. В Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб — підприємців та громадських формувань зміна організаційно-правової форми з громадської спілки на громадську організацію здійснюється державним реєстратором у разі державної реєстрації змін до відомостей про юридичну особу щодо її найменування без справляння адміністративного збору. Статути громадських організацій мають бути приведені у відповідність із цим Законом протягом одного року з дня набрання ним чинності. Реєстрація змін до статуту здійснюється без справляння плати за реєстраційні дії протягом одного року з дня набрання цим законом чинності.

Слід зауважити, що при початковому внесенні законопроекту уряд пропонував:

залишити поняття «всеукраїнська громадська організація» лише для цілей певних законів

виключити таку організаційно-правову форму, як громадська спілка

усунути дискримінаційну норму щодо заборони членства в громадських організаціях юридичних осіб

спростити процедуру проведення державної реєстрації громадських організацій за допомогою збільшення суб’єктів реєстрації шляхом передачі відповідних повноважень від територіальних органів Міністерства юстиції до виконавчих органів сільських, селищних та міських рад, Київської та Севастопольської міських, районних, районних у містах Києві та Севастополі державних адміністрацій, нотаріусів.

зменшити строк для проведення державної реєстрації громадських організацій з 3 днів до 24 годин

запровадження можливості громадських організацій діяти на підставі модельного статуту, яке відкриває для громадських організацій низку переваг та можливостей, однією з яких є відсутність необхідності звернення за правовою допомогою щодо складання установчого документа. Крім того, модельний статут неможливо підробити, його не потрібно подавати для реєстрації, не потрібно нотаріально завіряти підписи засновників на ньому тощо.

Автор: Наталя Мамченко

