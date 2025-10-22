Общественных союзов больше не будет – Верховная Рада рассмотрит законопроект о новом регулировании общественных организаций

Верховная Рада рассмотрит в целом как закон законопроект 8084 относительно нормирования деятельности и государственной регистрации общественных организаций. Законопроект был внесен Кабмином еще в сентябре 2022 года, принят за основу в январе 2023 года, но соответствующая сравнительная таблица ко второму чтению появилась только в октябре 2025 года.
Предлагается внести изменения в законы «Об общественных объединениях», «О государственной регистрации юридических лиц, физических лиц - предпринимателей и общественных формирований» и ряд других, определив единую организационно-правовую форму добровольного объединения физических лиц и/или юридических лиц частного права для осуществления и защиты прав и свобод, удовлетворения общественных, в частности экономических, социальных, культурных, экологических, и других интересов, основной целью которого не является получение прибыли – общественная организация.
В новой редакции предлагается изложить статью 25, которая регулирует способы прекращения деятельности общественной организации.
Так, прекращение деятельности общественной организации осуществляется:
Общественная организация может быть запрещена судом по представлению Минюста, в случае выявления признаков нарушения общественной организацией требований статей 36, 37 Конституции Украины, статьи 4 этого Закона, а также в случае осуждения ее уполномоченных лиц за совершение уголовного правонарушения против основ национальной безопасности Украины, предусмотренного статьей 111-1 Уголовного кодекса. Запрет общественной организации влечет за собой прекращение ее деятельности в соответствии с законом.
Предлагается, чтобы со дня вступления в силу этого закона общественные объединения, созданные в организационно-правовой форме общественных союзов, считались общественными организациями и руководствовались законодательством об общественных организациях независимо от принятия такими объединениями решений об изменении их наименования и государственной регистрации изменений в сведения, содержащиеся в ЕГР.
Изменение организационно-правовой формы юридического лица с общественного союза на общественную организацию не считается ее преобразованием. В Едином государственном реестре юридических лиц, физических лиц — предпринимателей и общественных формирований изменение организационно-правовой формы с общественного союза на общественную организацию осуществляется государственным регистратором в случае государственной регистрации изменений в сведения о юридическом лице относительно ее наименования без взимания административного сбора. Уставы общественных организаций должны быть приведены в соответствие с этим Законом в течение одного года со дня вступления его в силу. Регистрация изменений в устав осуществляется без взимания платы за регистрационные действия в течение одного года со дня вступления этого закона в силу.
Следует заметить, что при первоначальном внесении законопроекта правительство предлагало:
Автор: Наталя Мамченко
