Общественных союзов больше не будет – Верховная Рада рассмотрит законопроект о новом регулировании общественных организаций

Предлагается оставить только форму общественной организации.

Верховная Рада рассмотрит в целом как закон законопроект 8084 относительно нормирования деятельности и государственной регистрации общественных организаций. Законопроект был внесен Кабмином еще в сентябре 2022 года, принят за основу в январе 2023 года, но соответствующая сравнительная таблица ко второму чтению появилась только в октябре 2025 года.

Предлагается внести изменения в законы «Об общественных объединениях», «О государственной регистрации юридических лиц, физических лиц - предпринимателей и общественных формирований» и ряд других, определив единую организационно-правовую форму добровольного объединения физических лиц и/или юридических лиц частного права для осуществления и защиты прав и свобод, удовлетворения общественных, в частности экономических, социальных, культурных, экологических, и других интересов, основной целью которого не является получение прибыли – общественная организация.

В новой редакции предлагается изложить статью 25, которая регулирует способы прекращения деятельности общественной организации.

Так, прекращение деятельности общественной организации осуществляется:

по решению общественной организации, принятому высшим органом управления общественной организации путем ликвидации (самороспуска) или реорганизации;

по решению суда о запрете (принудительном роспуске) общественной организации.

Общественная организация может быть запрещена судом по представлению Минюста, в случае выявления признаков нарушения общественной организацией требований статей 36, 37 Конституции Украины, статьи 4 этого Закона, а также в случае осуждения ее уполномоченных лиц за совершение уголовного правонарушения против основ национальной безопасности Украины, предусмотренного статьей 111-1 Уголовного кодекса. Запрет общественной организации влечет за собой прекращение ее деятельности в соответствии с законом.

Предлагается, чтобы со дня вступления в силу этого закона общественные объединения, созданные в организационно-правовой форме общественных союзов, считались общественными организациями и руководствовались законодательством об общественных организациях независимо от принятия такими объединениями решений об изменении их наименования и государственной регистрации изменений в сведения, содержащиеся в ЕГР.

Изменение организационно-правовой формы юридического лица с общественного союза на общественную организацию не считается ее преобразованием. В Едином государственном реестре юридических лиц, физических лиц — предпринимателей и общественных формирований изменение организационно-правовой формы с общественного союза на общественную организацию осуществляется государственным регистратором в случае государственной регистрации изменений в сведения о юридическом лице относительно ее наименования без взимания административного сбора. Уставы общественных организаций должны быть приведены в соответствие с этим Законом в течение одного года со дня вступления его в силу. Регистрация изменений в устав осуществляется без взимания платы за регистрационные действия в течение одного года со дня вступления этого закона в силу.

Следует заметить, что при первоначальном внесении законопроекта правительство предлагало:

оставить понятие «всеукраинская общественная организация» только для целей определенных законов;

исключить такую организационно-правовую форму, как общественный союз;

устранить дискриминационную норму относительно запрета членства в общественных организациях юридических лиц;

упростить процедуру проведения государственной регистрации общественных организаций с помощью увеличения субъектов регистрации путем передачи соответствующих полномочий от территориальных органов Министерства юстиции исполнительным органам сельских, поселковых и городских советов, Киевской и Севастопольской городских, районных, районных в городах Киеве и Севастополе государственных администраций, нотариусам;

уменьшить срок для проведения государственной регистрации общественных организаций с 3 дней до 24 часов;

внедрение возможности общественных организаций действовать на основании модельного устава, что открывает для общественных организаций ряд преимуществ и возможностей, одной из которых является отсутствие необходимости обращения за правовой помощью по составлению учредительного документа. Кроме того, модельный устав невозможно подделать, его не нужно подавать для регистрации, не нужно нотариально заверять подписи учредителей на нем и т.д.

Автор: Наталя Мамченко

