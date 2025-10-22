Третина українських пенсіонерів отримує пенсію в розмірі 69 євро, а чверть – продовжують працювати

Середня пенсія в Україні становить 133 євро.

Майже третина українських пенсіонерів отримує місячну пенсію в розмірі 3340 гривень, що еквівалентно приблизно 69 євро, тоді як понад чверть пенсіонерів продовжують працювати. Про це повідомляє Опендатабот.

Середня пенсія в Україні становить 6436 гривень, або 133 євро за поточним курсом. Загалом в Україні налічується близько 10,2 мільйона пенсіонерів. З них приблизно 3,3 мільйона осіб, або третина, отримують виплати в розмірі 3340 гривень на місяць. Ще 4% пенсіонерів, тобто близько 408 тисяч осіб, живуть на виплати в розмірі приблизно 2300 гривень на місяць.

Торік частка пенсіонерів із виплатами менше 3000 гривень становила 26%, але після індексації мінімальна пенсія зросла до 3000 гривень.

Водночас є категорії пенсіонерів із вищими виплатами. Близько 1,5 мільйона осіб, або 15% пенсіонерів, отримують у середньому 15 750 гривень (приблизно 325 євро). Ще 2,9 мільйона пенсіонерів мають середню пенсію в розмірі 6860 гривень, а 2,1 мільйона отримують 4510 гривень.

Порівняно з європейськими країнами, українські пенсії залишаються одними з найнижчих. Їхній розмір близький до пенсій в Албанії (160 євро). Для порівняння, у Румунії та Болгарії пенсії становлять від 450 до 550 євро, а в Польщі та Чехії — від 800 до 900 євро на місяць.

Найвищі пенсії в Україні традиційно фіксуються в Києві, де середня виплата становить 8848 гривень, що на 37% вище за середній показник по країні. Найнижчі пенсії зафіксовано в західних регіонах: на Тернопільщині — 4997 гривень, у Чернівецькій області — 5173 гривні, на Закарпатті — 5233 гривні.

Понад чверть українських пенсіонерів, а саме 2,8 мільйона осіб, продовжують працювати після виходу на пенсію. Їхня середня пенсія становить 7069 гривень.

Фото: Опендатабот

