Треть украинских пенсионеров получает пенсию в размере 69 евро, а четверть – продолжают работать

Почти треть украинских пенсионеров получает ежемесячную пенсию в размере 3340 гривен, что эквивалентно примерно 69 евро, тогда как более четверти пенсионеров продолжают работать. Об этом сообщает Опендатабот.

Средняя пенсия в Украине составляет 6436 гривен, или 133 евро по текущему курсу. Всего в Украине насчитывается около 10,2 миллиона пенсионеров. Из них примерно 3,3 миллиона человек, или треть, получают выплаты в размере 3340 гривен в месяц. Еще 4% пенсионеров, то есть около 408 тысяч человек, живут на выплаты в размере примерно 2300 гривен в месяц.

В прошлом году доля пенсионеров с выплатами менее 3000 гривен составляла 26%, но после индексации минимальная пенсия выросла до 3000 гривен.

В то же время есть категории пенсионеров с более высокими выплатами. Около 1,5 миллиона человек, или 15% пенсионеров, получают в среднем 15 750 гривен (примерно 325 евро). Еще 2,9 миллиона пенсионеров имеют среднюю пенсию в размере 6860 гривен, а 2,1 миллиона получают 4510 гривен.

По сравнению с европейскими странами, украинские пенсии остаются одними из самых низких. Их размер близок к пенсиям в Албании (160 евро). Для сравнения, в Румынии и Болгарии пенсии составляют от 450 до 550 евро, а в Польше и Чехии — от 800 до 900 евро в месяц.

Самые высокие пенсии в Украине традиционно фиксируются в Киеве, где средняя выплата составляет 8848 гривен, что на 37% выше среднего показателя по стране. Самые низкие пенсии зафиксированы в западных регионах: в Тернопольской области — 4997 гривен, в Черновицкой области — 5173 гривны, в Закарпатье — 5233 гривны.

Более четверти украинских пенсионеров, а именно 2,8 миллиона человек, продолжают работать после выхода на пенсию. Их средняя пенсия составляет 7069 гривен.

