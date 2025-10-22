Нічний удар по Києву: пожежі у житлових будинках, є загиблі та поранені

Унаслідок обстрілу двоє загиблих і п’ятеро поранених, серед них дитина.

Фото: ДСНС

У ніч на 22 жовтня Росія здійснила комбіновану атаку на Київ, застосувавши ударні безпілотники та ракети. Мер Києва Віталій Кличко повідомив, що внаслідок атаки загинули двоє людей, ще п’ятеро отримали поранення. Усіх постраждалих, серед яких дворічна дитина, госпіталізовано для надання медичної допомоги.

Як повідомили в ДСНС, рятувальники працюють над ліквідацією наслідків нічної атаки. У результаті ворожого удару, здійсненого вночі та вранці 22 жовтня, загинуло двоє людей.

Дніпровський район: через ворожу атаку сталося влучання в житловий будинок. Пожежа спалахнула на шостому поверсі 16-поверхової будівлі. Рятувальники врятували та евакуювали 10 осіб. Під час ліквідації наслідків виявили тіла двох загиблих. Пожежу вдалося загасити.

Дарницький район: внаслідок влучання безпілотника загорівся 17-поверховий житловий будинок на рівнях із 11 по 16 поверхи. Пожежу локалізовано, врятовано 15 осіб, зокрема двох дітей. Також за іншою адресою виникла пожежа в двоповерховій нежитловій будівлі, яку вдалося локалізувати.

Деснянський район: ворожа атака спричинила пошкодження фасаду 10-поверхового будинку. У дворі горів автомобіль, також була пошкоджена газова труба. Пожежу ліквідовано, врятовано 20 осіб.

Печерський район: безпілотник влучив у 21-й поверх 25-поверхового житлового будинку. Незначне загоряння було ліквідовано до прибуття рятувальників.

Соломʼянський район: уламки впали на гаражі.

Фото: ДСНС

