Нічний удар по Києву: пожежі у житлових будинках, є загиблі та поранені

08:19, 22 жовтня 2025
Унаслідок обстрілу двоє загиблих і п’ятеро поранених, серед них дитина.
Фото: ДСНС
У ніч на 22 жовтня Росія здійснила комбіновану атаку на Київ, застосувавши ударні безпілотники та ракети. Мер Києва Віталій Кличко повідомив, що внаслідок атаки загинули двоє людей, ще п’ятеро отримали поранення. Усіх постраждалих, серед яких дворічна дитина, госпіталізовано для надання медичної допомоги.

Як повідомили в ДСНС, рятувальники працюють над ліквідацією наслідків нічної атаки. У результаті ворожого удару, здійсненого вночі та вранці 22 жовтня, загинуло двоє людей.

Дніпровський район: через ворожу атаку сталося влучання в житловий будинок. Пожежа спалахнула на шостому поверсі 16-поверхової будівлі. Рятувальники врятували та евакуювали 10 осіб. Під час ліквідації наслідків виявили тіла двох загиблих. Пожежу вдалося загасити.

Дарницький район: внаслідок влучання безпілотника загорівся 17-поверховий житловий будинок на рівнях із 11 по 16 поверхи. Пожежу локалізовано, врятовано 15 осіб, зокрема двох дітей. Також за іншою адресою виникла пожежа в двоповерховій нежитловій будівлі, яку вдалося локалізувати.

Деснянський район: ворожа атака спричинила пошкодження фасаду 10-поверхового будинку. У дворі горів автомобіль, також була пошкоджена газова труба. Пожежу ліквідовано, врятовано 20 осіб.

Печерський район: безпілотник влучив у 21-й поверх 25-поверхового житлового будинку. Незначне загоряння було ліквідовано до прибуття рятувальників.

Соломʼянський район: уламки впали на гаражі.

Фото: ДСНС

росія Київ війна обстріл

Верховний Суд вирішив, що журналістам заборонено публікувати ім’я підозрюваних чи обвинувачених у махінаціях посадовців до вироку суду

Екс-керівник «Укртатнафти» позивався до інтернет-видання через те, що журналісти вказали його прізвище у новині про зміну запобіжного заходу та повідомлення йому про підозру у фінансових махінаціях – Верховний Суд вирішив, що ім’я не можна публікувати аж до вироку суду.

Ярослав Юрчишин: треба прийняти закон про поневолені РФ народи, щоб башкорти і буряти воювали за Україну

«Найбільшим мистецтвом війни є організація, щоб проти тебе воювали ті, кого може залучати ворог» – Ярослав Юрчишин вважає, що прийняття закону про права поневолених РФ народів дозволить залучити бурятів та інших до війни на стороні України.

Верховна Рада підтримала зміни до Цивільного кодексу, якими заборонять оприлюднення відомостей про держреєстрацію оборонних підприємств

Заборону оприлюднювати дані про реєстрацію оборонних підприємств пропонується закріпити у ЦК не лише на час воєнного стану, а як постійну.

Денис Маслов пояснив суть врахованої пропозиції Галини Третьякової до бюджету-2026 щодо спецпенсій суддів: мова йде про вік, з якого може бути призначена пенсія

Зміни не стосуються умов виходу судді у відставку – мова йде про вік, з якого може бути призначена пенсія, пояснив Денис Маслов.

Свідку у справі детектива НАБУ Магамедрасулова готують підозру за лжесвідчення у суді

Юсуфу Мамешеву, який проходить свідком у провадженні проти детектива НАБУ Руслана Магамедрасулова, готують повідомлення про підозру у наданні завідомо неправдивих показань у суді — джерела.

