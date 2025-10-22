Практика судов
Ночной удар по Киеву: пожары в жилых домах, есть погибшие и раненые

08:19, 22 октября 2025
В результате обстрела двое погибших и пятеро раненых, среди них ребенок.
Ночной удар по Киеву: пожары в жилых домах, есть погибшие и раненые
Фото: ГСЧС
В ночь на 22 октября Россия осуществила комбинированную атаку на Киев, применив ударные беспилотники и ракеты. Мэр Киева Виталий Кличко сообщил, что в результате атаки погибли два человека, еще пять получили ранения. Все пострадавшие, среди которых двухлетний ребенок, госпитализированы для оказания медицинской помощи.

Как сообщили в ГСЧС, спасатели работают над ликвидацией последствий ночной атаки. В результате вражеского удара, нанесенного ночью и утром 22 октября, погибли два человека.

Днепровский район: из-за вражеской атаки произошло попадание в жилой дом. Пожар вспыхнул на шестом этаже 16-этажного здания. Спасатели спасли и эвакуировали 10 человек. Во время ликвидации последствий обнаружили тела двух погибших. Пожар удалось потушить.

Дарницкий район: в результате попадания беспилотника загорелся 17-этажный жилой дом на уровнях с 11 по 16 этажи. Пожар локализован, спасены 15 человек, в том числе двое детей. Также по другому адресу возник пожар в двухэтажном нежилом здании, который удалось локализовать.

Деснянский район: вражеская атака привела к повреждению фасада 10-этажного дома. Во дворе горел автомобиль, также была повреждена газовая труба. Пожар ликвидирован, спасены 20 человек.

Печерский район: беспилотник попал в 21-й этаж 25-этажного жилого дома. Незначительное возгорание было ликвидировано до прибытия спасателей.

Соломенский район: обломки упали на гаражи.

Фото: ГСЧС

