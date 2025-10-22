У більшості регіонів України ввели аварійні відключення світла

Масована атака Росії призвела до аварійних відключень електроенергії в Україні.

Унаслідок масованої ракетно-дронової атаки на енергетичну інфраструктуру України в більшості регіонів запроваджено аварійні відключення електроенергії.

Відновлювальні роботи тривають у тих регіонах, де це дозволяє поточна безпекова ситуація. Укренерго зазначила, що аварійні відключення будуть скасовані після стабілізації роботи енергосистеми.

Міненерго закликало споживачів раціонально використовувати електроенергію, оскільки це допоможе зменшити навантаження на енергосистему.

