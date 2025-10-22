В большинстве регионов Украины ввели аварийные отключения света

Массированная атака России привела к аварийным отключениям электроэнергии в Украине.

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

В результате массированной ракетно-дроновой атаки на энергетическую инфраструктуру Украины в большинстве регионов введены аварийные отключения электроэнергии.

Восстановительные работы продолжаются в тех регионах, где это позволяет текущая ситуация с безопасностью. Укрэнерго отметило, что аварийные отключения будут отменены после стабилизации работы энергосистемы.

Минэнерго призвало потребителей рационально использовать электроэнергию, поскольку это поможет уменьшить нагрузку на энергосистему.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.