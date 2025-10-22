Практика судов
  1. В Украине

В большинстве регионов Украины ввели аварийные отключения света

08:58, 22 октября 2025
Массированная атака России привела к аварийным отключениям электроэнергии в Украине.
В большинстве регионов Украины ввели аварийные отключения света
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

В результате массированной ракетно-дроновой атаки на энергетическую инфраструктуру Украины в большинстве регионов введены аварийные отключения электроэнергии.

Восстановительные работы продолжаются в тех регионах, где это позволяет текущая ситуация с безопасностью. Укрэнерго отметило, что аварийные отключения будут отменены после стабилизации работы энергосистемы.

Минэнерго призвало потребителей рационально использовать электроэнергию, поскольку это поможет уменьшить нагрузку на энергосистему.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

отключение света свет Укрэнерго

Читайте также

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

Лента новостей

Блоги
Публикации
Верховная Рада примет новый закон о внутренне перемещенных лицах, которым усилит цифровизацию их учета

Ныне действующий Закон «Об обеспечении прав и свобод внутренне перемещенных лиц» будет отменен, взамен будет принят новый, который еще больше цифровизирует учет ВПЛ, а также автоматически будет считать их жителями той территориальной общины, где они были взяты на учет.

Общественных союзов больше не будет – Верховная Рада рассмотрит законопроект о новом регулировании общественных организаций

Предлагается оставить только форму общественной организации.

Опыт ЕС в судейском образовании или какие управленческие решения нужны Украине – позиция Национальной школы судей

В Национальной школе судей рассказали, что нужно сделать со Школой судей, какие задачи она должна решать и что произойдет, если НШСУ прекратит свою деятельность как отдельное учреждение.

Водители смогут лишиться прав в случае накопления штрафных баллов – в Раде зарегистрировали законопроект

В Украине неуклонно растет количество ДТП, поэтому в Верховной Раде зарегистрировали законопроект о штрафных баллах для водителей, которые системно нарушают ПДД.

Верховная Рада поддержала поручение правительству изменить в 2026 году порядок выплат спецпенсий судьям и прокурорам, установив единые подходы к возрасту выхода на пенсию

В Бюджетных выводах предусмотрено установление единых подходов к возрасту выхода на пенсию должностных лиц – в частности судей и прокуроров.

Контакты
О нас

© 2010-2025 «Судебно-юридическая газета». Все права защищены. Использование материалов сайта только при гиперссылке на «Судебно-юридическую газету» не ниже первого абзаца. Перепечатка, копирование или воспроизведение содержательных частей авторских материалов «Судебно-юридической газеты» без ссылки на SUD.UA в любом виде строго запрещена. Идентификатор медиа – R40-02154.

Судебно-юридическая газета

Адрес редакции: 01001, г. Киев, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый
SUD.UA
Главное о суде
Фото / Видео
Фото
Видео
Сегодня день рождения празднуют
  • Сергій Баєв
    Сергій Баєв
    суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області
  • Ніна Бабич
    Ніна Бабич
    суддя Святошинського районного суду міста Києва
  • Валеріан Луняченко
    Валеріан Луняченко
    суддя Київського районного суду м. Одеси