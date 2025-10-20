У Гонконгу вантажний літак зійшов зі смуги, зіткнувшись з авто, та впав у море: двоє загиблих, фото і відео

Триває розслідування обставин трагедії, зокрема перевіряють, чому автомобіль опинився на шляху літака під час посадки.

Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

В міжнародному аеропорту Гонконгу сталася авіакатастрофа — вантажний літак Boeing 747, що прилетів із Дубая, зійшов зі смуги під час посадки, зіткнувся з автомобілем охорони та зіштовхнув його в море. У результаті двох співробітників аеропорту загинуло. Про це повідомляє Reuters.

За даними, авіалайнер належав турецькому перевізнику ACT Airlines, який виконував рейс для авіакомпанії Emirates. Літак здійснював посадку на північній злітній смузі о 3:50 ранку за місцевим часом (19:50 GMT неділі), коли раптово з’їхав ліворуч, вдарив службовий автомобіль і разом із ним упав у воду біля морської стіни аеропорту.

Усі чотири члени екіпажу врятувалися, літак частково занурився у воду. Натомість двоє охоронців, яких дістали з моря, не дихали — один помер на місці, інший у лікарні.

Попередньо відомо, що автомобіль охорони не виїжджав на злітну смугу, а рухався звичайним маршрутом поза огорожею. Літак різко відхилився від курсу після торкання землі, що «не є нормальною траєкторією».

Причини аварії поки що невідомі. Слідчі розглядають кілька версій: погодні умови, стан злітної смуги, технічні несправності літака та людський фактор.

Керівник бюро розслідувань авіаційних подій Гонконгу Ман Ка-чай підтвердив, що пілот не подавав сигналу тривоги. На записах радіообміну з диспетчерами чутно, що пілот підтверджував намір приземлитися на смугу 07L, але жодних технічних проблем не повідомляв.

Попри трагедію, робота аеропорту не була зупинена. Північну злітну смугу закрили на перевірку, тоді як центральна та південна працюють у штатному режимі.

На фото з місця події видно фюзеляж літака AirACT, що частково занурився у воду з розгорнутим аварійним трапом, а ніс і хвіст судна відокремилися.

Авіакомпанія Emirates підтвердила, що рейс EK9788 виконувався на літаку Boeing 747, орендованому в ACT Airlines, і вантажу на борту не було.

Літаку, що розбився, було 32 роки — спочатку він використовувався як пасажирський, а згодом був переобладнаний у вантажний, повідомляє FlightRadar24.

Обидва загиблі працівники — досвідчені співробітники аеропорту, які працювали там 7 і 12 років.

Агентство додає, що це найсерйозніша авіаційна аварія в Гонконзькому аеропорту за останні 25 років. Попередня трагічна подія сталася у 1999 році, коли під час посадки розбився літак China Airlines, загинуло троє пасажирів.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.