В Гонконге грузовой самолет съехал с полосы, столкнулся с автомобилем и упал в море: двое погибших, фото и видео

08:29, 20 октября 2025
Продолжается расследование обстоятельств трагедии, в частности проверяют, почему автомобиль оказался на пути самолёта во время посадки.
В международном аэропорту Гонконга произошла авиакатастрофа — грузовой самолет Boeing 747, прилетевший из Дубая, выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы при посадке, столкнулся с автомобилем службы охраны и столкнул его в море. В результате погибли двое сотрудников аэропорта. Об этом сообщает Reuters.

По данным, авиалайнер принадлежал турецкому перевозчику ACT Airlines, выполнявшему рейс для авиакомпании Emirates. Самолет совершал посадку на северной взлетной полосе в 3:50 утра по местному времени (19:50 GMT в воскресенье), когда внезапно съехал влево, ударил служебный автомобиль и вместе с ним упал в воду у морской стены аэропорта.

Все четыре члена экипажа спаслись, самолет частично погрузился в воду. В то же время двое охранников, которых достали из моря, не дышали — один скончался на месте, другой в больнице.

Предварительно известно, что автомобиль охраны не выезжал на взлетную полосу, а двигался по обычному маршруту за пределами ограждения. Самолет резко отклонился от курса после касания земли, что «не является нормальной траекторией».

Причины аварии пока неизвестны. Следователи рассматривают несколько версий: погодные условия, состояние взлетной полосы, технические неисправности самолета и человеческий фактор.

Руководитель бюро расследований авиационных происшествий Гонконга Ман Ка-чай подтвердил, что пилот не подавал сигнал тревоги. На записях радиообмена с диспетчерами слышно, что пилот подтверждал намерение приземлиться на полосу 07L, но о технических проблемах не сообщал.

Несмотря на трагедию, работа аэропорта не была приостановлена. Северную взлетную полосу закрыли для проверки, тогда как центральная и южная работают в штатном режиме.

На фото с места происшествия видно фюзеляж самолета AirACT, частично погруженный в воду с развернутым аварийным трапом, а нос и хвост судна отделились.

Авиакомпания Emirates подтвердила, что рейс EK9788 выполнялся на самолете Boeing 747, арендованном у ACT Airlines, и груза на борту не было.

Самолету, потерпевшему крушение, было 32 года — изначально он использовался как пассажирский, а позже был переоборудован в грузовой, сообщает FlightRadar24.

Оба погибших сотрудника — опытные работники аэропорта, проработавшие там 7 и 12 лет.

Агентство добавляет, что это самая серьезная авиакатастрофа в аэропорту Гонконга за последние 25 лет. Предыдущее трагическое происшествие произошло в 1999 году, когда при посадке разбился самолет China Airlines, погибли трое пассажиров.

Китай

