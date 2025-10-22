Пенсійний фонд нагадав умови дострокового виходу на пенсію працівника за станом здоров’я

Пенсійний фонд пояснив, які документи підтверджують невідповідність працівника займаній посаді за станом здоров’я.

Головне управління Пенсійного фонду України в Одеській області нагадало умови дострокового виходу на пенсію працівника за станом здоров’я.

Відповідно до пункту 7 статті 115 Закону України “Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування” право на призначення дострокової пенсії за віком мають особи, трудовий договір з якими розірвано за ініціативи власника або уповноваженого ним органу, у зв’язку з виявленими невідповідностями працівника займаній посаді за станом здоров’я у порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України, яким на день звільнення залишилося не більше ніж півтора року до досягнення пенсійного віку та, якщо вони мають страховий стаж, зокрема, чоловіки ‒ 35 років, жінки ‒ 30 років.

Порядок розірвання трудового договору з ініціативи роботодавця (власника або уповноваженого ним органу, фізичної особи, яка використовує працю найманих працівників) (далі ‒ Порядок) у зв’язку з виявленими невідповідностями працівника займаній посаді за станом здоров’я за наявності в нього права на призначення дострокової пенсії за віком затверджено постановою Кабінету Міністрів України від 27.12.2022 № 1449 (зі змінами).

Які документи підтверджують невідповідність працівника займаній посаді за станом здоров’я?

Відповідно до пункту 2 зазначеного Порядку невідповідність працівника займаній посаді за станом здоров’я підтверджується одним з таких документів:

– довідкою закладу охорони здоров’я, яка містить інформацію про остаточний висновок лікарсько-консультативної комісії щодо зміни місця роботи, зазначену в журналі запису висновків такої комісії;

– повідомленням роботодавцю щодо групи інвалідності та її причини або випискою з акта огляду медико-соціальної експертної комісії, або індивідуальною програмою реабілітації (за умови надання її особою), або витягом з рішення експертної команди з оцінювання повсякденного функціонування особи та рекомендаціями (які є частиною індивідуальної програми реабілітації особи з інвалідністю) у зв’язку з прийнятим рішенням експертною командою з оцінювання повсякденного функціонування особи;

– медичним висновком про неможливість виконання державним службовцем службових обов’язків за станом здоров’я;

– медичною довідкою про проходження попереднього (періодичного) медичного огляду працівника певної категорії, виданою комісією з проведення медичних оглядів закладів охорони здоров’я.

Які дії роботодавця після отримання одного з документів?

На підставі одного з документів роботодавець зобов’язаний вжити заходів для переведення працівника за його згодою на іншу роботу тимчасово чи без обмеження строку за наявності відповідних вакансій, або у разі відсутності відповідних вакансій скласти про це акт.

У разі відмови працівника від переведення на іншу роботу роботодавець отримує від профспілкової організації згоду щодо звільнення працівника у зв’язку з виявленою невідповідністю займаній посаді за станом здоров’я (крім випадків звільнення працівника, який не є членом первинної профспілкової організації, що діє на підприємстві, в установі, організації, або відсутності на підприємстві, в установі, організації первинної профспілкової організації).

Виявлена невідповідність працівника займаній посаді за станом здоров’я у разі його відмови від переведення на іншу роботу або відсутності відповідних вакансій для його переведення може бути підставою для розірвання трудового договору та звільнення працівника за ініціативою роботодавця згідно з пунктом 2 частини першої статті 40 Кодексу законів про працю України чи пунктом 2 частини першої статті 88 Закону України “Про державну службу”.

Таким чином, особа, яка звільнена на такій підставі та має страховий стаж (чоловіки ‒ 35 років, жінки ‒ 30 років), має право звернутися до будь-якого територіального органу Пенсійного фонду України із заявою про призначення дострокової пенсії за віком, якщо таке звільнення відбулося не раніше ніж за півтора року до досягнення пенсійного віку. До заяви додається копія документа про виявлену невідповідність працівника займаній посаді за станом здоров’я та інші документи, необхідні для призначення дострокової пенсії за віком.

