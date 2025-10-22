Пенсионный фонд напомнил условия досрочного выхода на пенсию работника по состоянию здоровья

Пенсионный фонд объяснил, какие документы подтверждают несоответствие работника занимаемой должности по состоянию здоровья.

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Главное управление Пенсионного фонда Украины в Одесской области напомнило условия досрочного выхода на пенсию работника по состоянию здоровья.

Согласно пункту 7 статьи 115 Закона Украины «Об общеобязательном государственном пенсионном страховании», право на назначение досрочной пенсии по возрасту имеют лица, с которыми трудовой договор расторгнут по инициативе владельца или уполномоченного им органа в связи с выявленным несоответствием работника занимаемой должности по состоянию здоровья в порядке, определенном Кабинетом Министров Украины, если на день увольнения им оставалось не более полутора лет до достижения пенсионного возраста и если они имеют страховой стаж, в частности: мужчины — 35 лет, женщины — 30 лет.

Порядок расторжения трудового договора по инициативе работодателя (владельца или уполномоченного им органа, физического лица, использующего труд наемных работников) (далее — Порядок) в связи с выявленным несоответствием работника занимаемой должности по состоянию здоровья при наличии у него права на назначение досрочной пенсии по возрасту утвержден постановлением Кабинета Министров Украины от 27.12.2022 № 1449 (с изменениями).

Какие документы подтверждают несоответствие работника занимаемой должности по состоянию здоровья?

Согласно пункту 2 указанного Порядка, несоответствие работника занимаемой должности по состоянию здоровья подтверждается одним из следующих документов:

– справкой учреждения здравоохранения, содержащей информацию об окончательном заключении врачебно-консультативной комиссии о необходимости изменения места работы, указанную в журнале записей заключений такой комиссии;

– уведомлением работодателю о группе инвалидности и ее причине или выпиской из акта осмотра медико-социальной экспертной комиссии, либо индивидуальной программой реабилитации (при условии предоставления ее лицом), либо выпиской из решения экспертной команды по оценке повседневного функционирования лица и рекомендациями (которые являются частью индивидуальной программы реабилитации лица с инвалидностью) в связи с решением, принятым экспертной командой по оценке повседневного функционирования лица;

– медицинским заключением о невозможности исполнения государственным служащим служебных обязанностей по состоянию здоровья;

– медицинской справкой о прохождении предварительного (периодического) медицинского осмотра работника определенной категории, выданной комиссией по проведению медицинских осмотров учреждений здравоохранения.

Какие действия работодателя после получения одного из документов?

На основании одного из документов работодатель обязан принять меры для перевода работника по его согласию на другую работу — временно или без ограничения срока — при наличии соответствующих вакансий, либо, при их отсутствии, составить об этом акт.

В случае отказа работника от перевода на другую работу работодатель получает от профсоюзной организации согласие на увольнение работника в связи с выявленным несоответствием занимаемой должности по состоянию здоровья (кроме случаев увольнения работника, не являющегося членом первичной профсоюзной организации, действующей на предприятии, в учреждении, организации, либо при отсутствии на предприятии, в учреждении, организации первичной профсоюзной организации).

Выявленное несоответствие работника занимаемой должности по состоянию здоровья при его отказе от перевода на другую работу или отсутствии соответствующих вакансий для перевода может быть основанием для расторжения трудового договора и увольнения работника по инициативе работодателя согласно пункту 2 части первой статьи 40 Кодекса законов о труде Украины или пункту 2 части первой статьи 88 Закона Украины «О государственной службе».

Таким образом, лицо, уволенное на таком основании и имеющее страховой стаж (мужчины — 35 лет, женщины — 30 лет), имеет право обратиться в любой территориальный орган Пенсионного фонда Украины с заявлением о назначении досрочной пенсии по возрасту, если такое увольнение произошло не ранее чем за полтора года до достижения пенсионного возраста. К заявлению прилагается копия документа о выявленном несоответствии работника занимаемой должности по состоянию здоровья и другие документы, необходимые для назначения досрочной пенсии по возрасту.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.