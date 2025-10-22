Як подати заяву на проведення відеоідентифікації через портал Пенсійного фонду — інструкція

Пенсіонери та отримувачі страхових виплат, які тимчасово перебувають за межами України, зобов’язані пройти фізичну ідентифікацію до 31 грудня 2025 року. На цьому наголосили у Пенсійному фонді.
Хто має пройти ідентифікацію
Фізичну ідентифікацію мають пройти громадяни України, які:
Тож, як вказують у ПФУ, якщо пенсіонер чи одержувач страхової виплати протягом тривалого часу (протягом 183 днів і більше в календарному році) перебуває за кордоном або має відповідний статус у країні проживання за межами України (незалежно від кількості днів проживання в календарному році), то він має пройти фізичну ідентифікацію.
Як подати заяву на проведення відеоідентифікації через портал Пенсійного фонду
Зауважимо, що Пенсійний фонд запровадив оновлену онлайн-форму для запису на відеоідентифікацію пенсіонерів, які перебувають за межами країни або на тимчасово окупованих територіях.
