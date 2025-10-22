Як подати заяву на проведення відеоідентифікації через портал Пенсійного фонду — інструкція

Отримувачі пенсій за кордоном мають пройти фізичну ідентифікацію до кінця 2025 року.

Пенсіонери та отримувачі страхових виплат, які тимчасово перебувають за межами України, зобов’язані пройти фізичну ідентифікацію до 31 грудня 2025 року. На цьому наголосили у Пенсійному фонді.

Хто має пройти ідентифікацію

Фізичну ідентифікацію мають пройти громадяни України, які:

перебувають за кордоном понад 183 дні (включаючи дні від’їзду та приїзду) протягом календарного року;

отримали тимчасовий захист або статус біженця за межами України у зв’язку з агресією РФ, але не оформлювали документи на постійне проживання за кордоном.

Тож, як вказують у ПФУ, якщо пенсіонер чи одержувач страхової виплати протягом тривалого часу (протягом 183 днів і більше в календарному році) перебуває за кордоном або має відповідний статус у країні проживання за межами України (незалежно від кількості днів проживання в календарному році), то він має пройти фізичну ідентифікацію.

Як подати заяву на проведення відеоідентифікації через портал Пенсійного фонду

Зауважимо, що Пенсійний фонд запровадив оновлену онлайн-форму для запису на відеоідентифікацію пенсіонерів, які перебувають за межами країни або на тимчасово окупованих територіях.

