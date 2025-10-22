Практика судів
  1. В Україні

Як подати заяву на проведення відеоідентифікації через портал Пенсійного фонду — інструкція

09:10, 22 жовтня 2025
Отримувачі пенсій за кордоном мають пройти фізичну ідентифікацію до кінця 2025 року.
Як подати заяву на проведення відеоідентифікації через портал Пенсійного фонду — інструкція
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Пенсіонери та отримувачі страхових виплат, які тимчасово перебувають за межами України, зобов’язані пройти фізичну ідентифікацію до 31 грудня 2025 року. На цьому наголосили у Пенсійному фонді.

Хто має пройти ідентифікацію

Фізичну ідентифікацію мають пройти громадяни України, які:

  • перебувають за кордоном понад 183 дні (включаючи дні від’їзду та приїзду) протягом календарного року;
  • отримали тимчасовий захист або статус біженця за межами України у зв’язку з агресією РФ, але не оформлювали документи на постійне проживання за кордоном.

Тож, як вказують у ПФУ, якщо пенсіонер чи одержувач страхової виплати протягом тривалого часу (протягом 183 днів і більше в календарному році) перебуває за кордоном або має відповідний статус у країні проживання за межами України (незалежно від кількості днів проживання в календарному році), то він має пройти фізичну ідентифікацію.

Як подати заяву на проведення відеоідентифікації через портал Пенсійного фонду 

Зауважимо, що Пенсійний фонд запровадив оновлену онлайн-форму для запису на відеоідентифікацію пенсіонерів, які перебувають за межами країни або на тимчасово окупованих територіях.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

Пенсійний фонд пенсія пенсія в Україні

Читайте також

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

Стрічка новин

Блоги
Публікації
Верховний Суд вирішив, що журналістам заборонено публікувати ім’я підозрюваних чи обвинувачених у махінаціях посадовців до вироку суду

Екс-керівник «Укртатнафти» позивався до інтернет-видання через те, що журналісти вказали його прізвище у новині про зміну запобіжного заходу та повідомлення йому про підозру у фінансових махінаціях – Верховний Суд вирішив, що ім’я не можна публікувати аж до вироку суду.

Ярослав Юрчишин: треба прийняти закон про поневолені РФ народи, щоб башкорти і буряти воювали за Україну

«Найбільшим мистецтвом війни є організація, щоб проти тебе воювали ті, кого може залучати ворог» – Ярослав Юрчишин вважає, що прийняття закону про права поневолених РФ народів дозволить залучити бурятів та інших до війни на стороні України.

Верховна Рада підтримала зміни до Цивільного кодексу, якими заборонять оприлюднення відомостей про держреєстрацію оборонних підприємств

Заборону оприлюднювати дані про реєстрацію оборонних підприємств пропонується закріпити у ЦК не лише на час воєнного стану, а як постійну.

Денис Маслов пояснив суть врахованої пропозиції Галини Третьякової до бюджету-2026 щодо спецпенсій суддів: мова йде про вік, з якого може бути призначена пенсія

Зміни не стосуються умов виходу судді у відставку – мова йде про вік, з якого може бути призначена пенсія, пояснив Денис Маслов.

Свідку у справі детектива НАБУ Магамедрасулова готують підозру за лжесвідчення у суді

Юсуфу Мамешеву, який проходить свідком у провадженні проти детектива НАБУ Руслана Магамедрасулова, готують повідомлення про підозру у наданні завідомо неправдивих показань у суді — джерела.

Контакти
Про нас

© 2010-2025 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Ідентифікатор медіа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший
SUD.UA
Головне про суд
Фото / Відео
Фото
Відео
Сьогодні день народження святкують
  • Ірина Шевченко
    Ірина Шевченко
    суддя Сумського окружного адміністративного суду
  • Олександр Мамалуй
    Олександр Мамалуй
    заступник голови Верховного суду, суддя Верховного Суду у Касаційному господарському суді
  • Тетяна Вівдиченко
    Тетяна Вівдиченко
    суддя Шостого апеляційного адміністративного суду