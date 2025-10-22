В Україні зросли страхові виплати за ДТП – середня сума сягнула 42 248 грн

За 9 місяців страхові премії зросли на 236,3%, а загальна сума платежів — на 122,8%.

Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

За 9 місяців середня страхова виплата за вимогами потерпілих у ДТП склала 42 248 грн, що на 27,5% більше порівняно з аналогічним періодом 2024 року, коли вона становила 33 313,5 грн. Про це повідомило Моторне (транспортне) страхове бюро України.

Зростання виплат пояснюється кількома причинами: підвищенням вартості ремонту автомобілів, збільшенням кількості ДТП та змінами у процесах врегулювання, які запровадив оновлений Закон про ОСЦПВ, чинний із 1 січня 2025 року.

Олександр Берназюк, голова Правління МТСБУ, зазначив, що у першому півріччі 2025 року частота збитків на ринку ОСЦПВ зросла на 20%, а середній розмір збитку — майже на 30% порівняно з 2024 роком.

Збільшення середнього розміру збитку та страхової суми також вплинуло на зростання середньої страхової премії за договорами ОСЦПВ. За 9 місяців 2025 року вона склала 3 114,79 грн, що на 236,3% вище, ніж у 2024 році (1 318,19 грн). У МТСБУ пояснюють це як ринковими змінами, так і адаптацією страхових компаній до нових законодавчих вимог, що підвищило їхні операційні витрати.

Загалом за січень–вересень 2025 року сума нарахованих страхових платежів за внутрішніми договорами ОСЦПВ досягла 16,85 млрд грн, що на 122,8% більше, ніж за аналогічний період 2024 року.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.