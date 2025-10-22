Практика судів
  1. В Україні

В Україні зросли страхові виплати за ДТП – середня сума сягнула 42 248 грн

09:59, 22 жовтня 2025
За 9 місяців страхові премії зросли на 236,3%, а загальна сума платежів — на 122,8%.
В Україні зросли страхові виплати за ДТП – середня сума сягнула 42 248 грн
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

За 9 місяців середня страхова виплата за вимогами потерпілих у ДТП склала 42 248 грн, що на 27,5% більше порівняно з аналогічним періодом 2024 року, коли вона становила 33 313,5 грн. Про це повідомило Моторне (транспортне) страхове бюро України.

Зростання виплат пояснюється кількома причинами: підвищенням вартості ремонту автомобілів, збільшенням кількості ДТП та змінами у процесах врегулювання, які запровадив оновлений Закон про ОСЦПВ, чинний із 1 січня 2025 року.

Олександр Берназюк, голова Правління МТСБУ, зазначив, що у першому півріччі 2025 року частота збитків на ринку ОСЦПВ зросла на 20%, а середній розмір збитку — майже на 30% порівняно з 2024 роком.

Збільшення середнього розміру збитку та страхової суми також вплинуло на зростання середньої страхової премії за договорами ОСЦПВ. За 9 місяців 2025 року вона склала 3 114,79 грн, що на 236,3% вище, ніж у 2024 році (1 318,19 грн). У МТСБУ пояснюють це як ринковими змінами, так і адаптацією страхових компаній до нових законодавчих вимог, що підвищило їхні операційні витрати.

Загалом за січень–вересень 2025 року сума нарахованих страхових платежів за внутрішніми договорами ОСЦПВ досягла 16,85 млрд грн, що на 122,8% більше, ніж за аналогічний період 2024 року.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

ДТП страхування

Читайте також

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

Стрічка новин

Блоги
Публікації
Верховний Суд вирішив, що журналістам заборонено публікувати ім’я підозрюваних чи обвинувачених у махінаціях посадовців до вироку суду

Екс-керівник «Укртатнафти» позивався до інтернет-видання через те, що журналісти вказали його прізвище у новині про зміну запобіжного заходу та повідомлення йому про підозру у фінансових махінаціях – Верховний Суд вирішив, що ім’я не можна публікувати аж до вироку суду.

Ярослав Юрчишин: треба прийняти закон про поневолені РФ народи, щоб башкорти і буряти воювали за Україну

«Найбільшим мистецтвом війни є організація, щоб проти тебе воювали ті, кого може залучати ворог» – Ярослав Юрчишин вважає, що прийняття закону про права поневолених РФ народів дозволить залучити бурятів та інших до війни на стороні України.

Верховна Рада підтримала зміни до Цивільного кодексу, якими заборонять оприлюднення відомостей про держреєстрацію оборонних підприємств

Заборону оприлюднювати дані про реєстрацію оборонних підприємств пропонується закріпити у ЦК не лише на час воєнного стану, а як постійну.

Денис Маслов пояснив суть врахованої пропозиції Галини Третьякової до бюджету-2026 щодо спецпенсій суддів: мова йде про вік, з якого може бути призначена пенсія

Зміни не стосуються умов виходу судді у відставку – мова йде про вік, з якого може бути призначена пенсія, пояснив Денис Маслов.

Свідку у справі детектива НАБУ Магамедрасулова готують підозру за лжесвідчення у суді

Юсуфу Мамешеву, який проходить свідком у провадженні проти детектива НАБУ Руслана Магамедрасулова, готують повідомлення про підозру у наданні завідомо неправдивих показань у суді — джерела.

Контакти
Про нас

© 2010-2025 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Ідентифікатор медіа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший
SUD.UA
Головне про суд
Фото / Відео
Фото
Відео
Сьогодні день народження святкують
  • Ірина Шевченко
    Ірина Шевченко
    суддя Сумського окружного адміністративного суду
  • Олександр Мамалуй
    Олександр Мамалуй
    заступник голови Верховного суду, суддя Верховного Суду у Касаційному господарському суді
  • Тетяна Вівдиченко
    Тетяна Вівдиченко
    суддя Шостого апеляційного адміністративного суду