В Украине выросли страховые выплаты по ДТП – средняя сумма достигла 42 248 грн

За 9 месяцев страховые премии выросли на 236,3%, а общая сумма платежей – на 122,8%.

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

За 9 месяцев средняя страховая выплата по требованиям пострадавших в ДТП составила 42 248 грн, что на 27,5% больше по сравнению с аналогичным периодом 2024 года, когда она составляла 33 313,5 грн. Об этом сообщило Моторное (транспортное) страховое бюро Украины.

Рост выплат объясняется несколькими причинами: повышением стоимости ремонта автомобилей, увеличением количества ДТП и изменениями в процессах урегулирования, которые ввел обновленный Закон об ОСАГО, действующий с 1 января 2025 года.

Александр Берназюк, председатель Правления МТСБУ, отметил, что в первом полугодии 2025 года частота убытков на рынке ОСАГО выросла на 20%, а средний размер убытка — почти на 30% по сравнению с 2024 годом.

Увеличение среднего размера убытка и страховой суммы также повлияло на рост средней страховой премии по договорам ОСАГО. За 9 месяцев 2025 года она составила 3 114,79 грн, что на 236,3% выше, чем в 2024 году (1 318,19 грн). В МТСБУ объясняют это как рыночными изменениями, так и адаптацией страховых компаний к новым законодательным требованиям, что повысило их операционные расходы.

В целом за январь-сентябрь 2025 года сумма начисленных страховых платежей по внутренним договорам ОСАГО достигла 16,85 млрд грн, что на 122,8% больше, чем за аналогичный период 2024 года.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.