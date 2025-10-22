Обстріли Росії пошкодили залізницю – збої в русі поїздів по Україні

Укрзалізниця попередила про затримки поїздів через зміни маршрутів у Київській області.

Унаслідок масованих обстрілів Росії по території України зазнала пошкоджень залізнична інфраструктура, а на окремих ділянках відсутнє електропостачання, що призвело до затримок поїздів. Про це повідомили в УЗ.

Зокрема, поїзд №43/44 Івано-Франківськ — Черкаси, який уже перебуває в дорозі, змінить маршрут у межах Київської області. Очікувана затримка становить до двох годин.

Також зміненим маршрутом курсуватиме поїзд №793/794 Черкаси — Київ із затримкою приблизно на одну годину.

Укрзалізниця зазначила, що можливі затримки та зміни в русі приміських поїздів.

